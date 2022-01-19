Ağır sabahlar... Ocak...

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

FAZIL SAY

Altı albüm yaptım.

106 eser kaydettim.

Kalıcı bir çalışma, geniş bir katalog, güvenilir bir başvuru kaynağı olsun istedim.

Eserleri tüm dijital mecralarda sunduk. Ayrıca altı kamera ile her eserin videosunu en iyi şekilde çektik. Bunları hem sosyal medyada hem TV’de hem Youtube’da yayımladık.

Bugün görüyoruz ki, dinlenme rakamları milyonları bulmuş, dünyada da bir hayli yankı uyandırmış.

Her eseri tanıtan makaleler de kaleme aldım. (Kitap olarak da derleyeceğiz)

Üç aylık bir çalışmada, hayatım boyunca çalmış olduğum 60 eseri yeniden tazeledim. Ve bu kayıtlar için yeni öğrendiğim 46 eseri çalıştım. Büyük bir sevgi ve adanmışlık ile...

Pandemi günlerinde 12 saate varan uzun çalışmalar yaptık. Eserleri kaydetmeye sabah çok erken bir saatte, daha hava karanlıkken başlıyorduk. Akşam 19.00’da ise mesai bitiyordu. Pandemide kapanma dönemiydi ve herkes evine dönmek zorundaydı. Çünkü 21.00’de sokağa çıkma yasağı başlıyordu. Kayıtlar toplam 16 gün sürdü.

Arter’in stüdyosunu açtığı, İKSV’nin piyanosunu getirdiği bu kayıtlarda maddi manevi her şeyi kendimiz üstlendik. Çünkü bu büyük kataloğu oluşturmayı; müziğimizin daha iyi bilinmesi açısından ülkeme karşı biraz da “boynumun borcu” olarak gördüm. Elimden gelenin en iyisi için uğraştım.

20. yüzyıl Türk bestecilerinin eserlerinin her birini bir albümde topladım: İlhan Usmanbaş, Muammer Sun, Ahmed Adnan Saygun, Ulvi Cemal Erkin, İlhan Baran, Turgay Erdener... Bu sanatçıların her birinin kendi dünyası var; birbirinden çok farklı müzikler, teknikler anlayışlar...

Albümlerde sadece “solo piyano eserleri” olsun istemedim, bu nedenle her albüme bestecilerin birkaç vokal eserini de (şarkılarını) koydum. Mesela şairleri bestelemişler, yer vermek lazım diye düşündüm.

Mezzosoprano Senem Demircioğlu ve bariton Atilla Gündoğdu bunları benimle kaydetti.

Videolarımızın bazılarında dans kliplerine yer verdik. Balerin İlke Kodal, koreografili ve doğaçlamalı danslar ile bu çağdaş eserlere, müziğe katkı sağladı.

Zaten küçücük olan ve neredeyse herkesin herkes ile kavgalı olduğu Türkiye’deki Batı müziği camiasında; bu proje ile ilgili fazla bir şey görmediniz. Onlar bu tür emeklerin değerini bilemeyebilir.

Ama, müzikolog Ersin Antep, Açık Radyo’da yaptığı beş ayrı programda bu eserlerin tamamına yer verdi. Keza Fox Tv’de İsmail Küçükkaya, HT’de Aysun Öz, Haber Global’de Candaş Tolga da... Ve yazılı basında daha pek çok isim geniş kapsamlı röportajlar ile bu projenin tanıtımını yaptı.

Yani 2020 - 21 pandemi kışı bu projeyle geçti. Albümlerin tanıtımı da birkaç ay sürdü.

Elbetteki kaydetmediğim daha pek çok besteci var. Bu kayıtlar yıllar içinde devam etmelidir. Eksik kalanlar, günümüzdeki bestecilerimiz ve genç besteciler de bu kataloğa dahil olacaktır. Çalışmaları uzun, desteği az bir proje...

Sonuçta bir “gönül işi”.

Gönlü olanlar artsa keşke..