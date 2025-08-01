Ağustos ayının ilk haftasında Türkiye'de kültür ve sanatın nabzı hız kesmiyor

Karadeniz’in yokuşlarından Kapadokya’nın vadilerine, Boğaz’ın serin sularından Eski Datça’nın taş sokaklarına kadar uzanan bu haftanın dikkat çeken etkinlikleri arasında konserler, belgeseller, sergiler, vizyon filmleri, çocuk atölyeleri ve festivaller yer alıyor.

Karadeniz’in geleneksel tahta araba yarışlarıyla bilinen Red Bull Formulaz, 24 Ağustos 2025 tarihinde Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca Beldesi’nde 15. kez düzenleniyor. Motorsuz, el yapımı tahta arabaların yarıştığı etkinlikte sadece hız değil, denge ve zeka da ön planda. 1000 metrelik parkurda yarışmacılar saman balyaları, rampalar ve virajlarla sınanıyor.

İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen Balık Ekmek Caz Konserleri ise 29 Ağustos, 5 Eylül ve 12 Eylül tarihlerinde müzikseverleri denizle cazın kesişiminde buluşturuyor. Bebek Vapur İskelesi kalkışlı teknelerde gerçekleştirilen konserlerde sırasıyla Emin Fındıkoğlu Orkestrası, Önder Focan Quartet ve Peter Sarik Trio sahne alacak.

3 Ağustos Pazar günü saat 20.00’de National Geographic ekranlarında yayınlanacak altı bölümlük belgesel serisi "Cengiz Han: Moğolların Gizli Tarihi", büyük imparatorluğun kuruluşunu bilimsel ve dramatik bir anlatımla aktarıyor. Dijital plartformlar üzerinden izlenebiliyor.

ESTETİK BİR KÖPRÜ

Eski Datça’nın öne çıkan sanat duraklarından Maison Magi’de 5 – 26 Ağustos tarihleri arasında “Küçük Çanlar Çınladığında” başlıklı bir sergi yer alıyor. Halka Sanat Projesi iş birliğiyle düzenlenen sergide Doğu Çankaya, Evren Erol ve İpek Çankaya’nın şiirden ilham alan disiplinlerarası işleri sergileniyor. Sergide Rimbaud, Kavafis, Eluard ve Madak gibi şairlerin dizeleri, görsel anlatımla buluşarak estetik bir köprü kuruyor.

Paribu Cineverse salonlarında 1 Ağustos Cuma itibarıyla gösterime giren yapımlar arasında geniş bir yelpazede filmler yer alıyor. Animasyon türünde "Kim Demiş Kötüyüz Diye? 2", aksiyon-komedi türünde "Çıplak Silah", müzikal-biyografi olarak "Better Man: Robbie Williams’ın Hikâyesi", korku-gerilim türlerinde "Onu Geri Getir" ve "Other", suç-dram türünde "Ahmed ve Ahmed" izleyiciyle buluşuyor. Yeniden vizyona giren "Aile Arasında" ve "Dağ 2" ise yerli sinemada son yıllarda öne çıkan yapımlar arasında.

MEDENİYETİ BULUŞTURAN KENT

Contemporary Istanbul’un 20. edisyonu bu yıl 24 – 28 Eylül tarihleri arasında Tersane İstanbul’da gerçekleştirilecek. Amerika’nın çağdaş sanat dünyasını odağına alan fuarda, MoMA, Guggenheim ve Brooklyn Museum gibi kurumların temsilcileri İstanbul’da ağırlanacak. Grimanesa Amorós’un LED yerleştirmesi “PASSAGE & MARITIME” fuar alanına özel olarak konumlandırılırken; CIF Dialogues başlığı altında dijital sanat, mimarlık, koleksiyonculuk ve hafıza gibi konular ele alınacak.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali, 2 – 10 Ağustos tarihleri arasında Kapadokya’da Çin Büyükelçiliği’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Festival, Çin ve Türk kültürlerini bir araya getiren zengin içerikli etkinliklere sahne oluyor. Açılış töreninde Çin çay seremonisi, dans gösterileri ve Türk gecesi ile başlayan program, hafta boyunca çocuk atölyeleri, moda gösterileri, tiyatrolar ve dijital sanat sergileriyle devam edecek. Festival bu yıl “Medeniyetleri Buluşturan Kent” temasıyla tanıtılıyor.

ÇEVRE BİLİNCE VE HAYAL GÜCÜ DESTEKLENİYOR

İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi’nde 2 – 31 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan “Yaratıcılık Kulübü” kapsamında çocuklara yönelik ücretsiz atölyeler gerçekleştiriliyor. Doğa, çevre ve yaratıcı düşünce temalı etkinlikler, 4-11 yaş arası çocuklara yönelik planlandı. Atölyeler her hafta sonu dört seans olarak düzenleniyor. Sihirli Orman, Plastik Poşete Hayır, Minik Ellerden Minik Ormanlar ve 30 Ağustos Zafer Bayramı özel atölyesi gibi başlıklarla çocukların çevre bilinci ve hayal gücü destekleniyor.

Zorlu PSM, 4 – 10 Ağustos tarihleri arasında konserden yoga etkinliğine kadar geniş bir içerik sunuyor. 4 Ağustos’ta “Leon” filmi gösterilecek. 6 Ağustos’ta Eren Dutlu sahne alırken, aynı gün Masego Turkcell Sahnesi’nde “Trap House Jazz” performansı ile izleyiciyle buluşacak. 7 Ağustos’ta Serkan Eles – After Work Party, 8 Ağustos’ta Feyza Emir – City Sounds, 9 Ağustos’ta Ari Barokas konseri ve 10 Ağustos’ta Nati Yoga sabah seansı programda yer alıyor.

EDEBİ DİL VE ŞİİRSEL ANLATIM

Haftanın edebiyat dünyasındaki öne çıkan eseri ise Hasan Öztoprak’ın Remzi Kitabevi’nden çıkan yeni romanı “Beyoğlu Sevgilim”. 1990’lı yılların siyasi ve kültürel atmosferinde geçen eser, geçmişin hayaletleriyle bugünün gençliğini Beyoğlu ekseninde buluşturuyor. Entel Ahmet ve Zeynel Aras karakterleri etrafında gelişen roman, kuşaklar arası çatışma, yalnızlık, değişen şehir belleği ve aidiyet gibi temalar etrafında örülüyor. Beyoğlu’nun üçüncü bir karakter gibi anlatıldığı eser, edebi dili ve şiirsel anlatımıyla dikkat çekiyor.

Ağustos ayının ilk haftasında sanatseverleri Türkiye’nin dört bir yanında bekleyen bu zengin etkinlik programı; geçmişle bağ kuran, geleceğe kapı aralayan ve ilham veren bir kültürel yolculuğun izlerini taşıyor. Her bir etkinlik, sanatın farklı bir yüzünü, toplumun farklı bir ihtiyacını görünür kılarken; sanatın birleştirici gücünü bir kez daha hatırlatıyor.