Akbank Sanat Niyetler 2 dokümantasyon sergisi
Akbank Sanat tarafından organize edilen Niyetler 2, 2021 Senesi Ocak-Temmuz dönemi "Çağdaş Sanat ve Küratörlük’ Seminer Programı"nın sonunda katılımcılar tarafından hazırlanan ve jüri tarafından başarılı bulunan bitirme projelerini dijital ortamda bir çatı altında toplayan bir dokümantasyon sergisi.
Pandemi sebebiyle bu seneki seminer programının tamamı sanal ortamdan yürütüldü. Bireysel bitirme projeleri program süresince, konuşmacılar, eğitmenler ve katılımcıların etkileşimleri ile Türkiye ve dünyada devam eden pandemi süreci ve diğer etkenlerden beslenerek ortaya çıktı ve geliştirilmiş sergi projelerinden oluşturuldu.
"Niyetler 2", belirsizlikler ve endişelerle dolu bu dönemde, sorumlu küratör adaylarının, izleyiciyi bilinçlendirmeye, düşünmeye, sorgulamaya davet ettiği ve niyetlerini ortaya koydukları sergi projelerini belgeleme ve izleyiciye sunmayı amaçlıyor.
Katılımcılar arkeoloji, çevirmenlik, edebiyat, endüstri ürünleri tasarımı, işletme, jeoloji mühendisliği, ekonomi, felsefe, kültürel çalışmalar, mimarlık, seramik gibi farklı disiplinlerden gelen bireyler olmasına rağmen hep birlikte bir söylem bu¨tu¨nlu¨ğu¨ ortaya koyan projeler geliştirdi.
Dijital platformda küratörlere projeleri çerçevesinde tasarladıkları bazı etkinlikleri gerçekleştirebilmeleri için bir sanal deneyim alanı tahsis edilmiştir. Bu sayede küratörler, sanatçılar ve izleyiciler arasında karşılaşmaların olduğu interaktif bir ortam yaratılması hedeflenmiştir. Bu etkinliklerin bazıları fiziki ortamda gerçekleştirilecek, online platformda da yayınlanacaktır.
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