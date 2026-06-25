Akdeniz Arkeoloji Derneği’ne AXA Türkiye destek veriyor

Akdeniz Arkeolojisi Derneği, derneğe ait UPL Bilimsel Araştırma ve İnceleme gemisinin çalışmalara tahsisi konusunda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolü kapsamında Türkiye’nin sualtı kültürel mirasının araştırılması ve korunmasına yönelik çalışmalarını genişleterek sürdürüyor.



Dernek, bu yıl üç önemli kazı ve araştırma projesiyle verilecek desteklerle Akdeniz’in binlerce yıllık geçmişine ışık tutmayı hedefliyor. Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Hakan Öniz’den Antalya’da, devam eden çalışmalar ve yeni dönem projeleri hakkında bilgi alan AXA International Afrika & Türkiye CEO’su ve AXA Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nuria Fernandez Paris ve AXA ekibi desteklerinin süreceğini belirtti. Öniz; "2026 sezonunun hem bilimsel kapsamı hem de uluslararası etkisi açısından şimdiye kadar yürüttükleri en önemli dönemlerden biri olacağına dikkat çekti. Bakanlığın izinleriyle devam eden çalışmalar kapsamında sezonun ilk odağını Antalya’nın Kekova bölgesinde devam eden Erken Tunç Çağı Batığı kazısı oluşturuyor. Dünyanın en eski deniz ticareti örneklerinden biri olarak kabul edilen bu batığın, Akdeniz'in erken dönem ticaret ağlarına ilişkin önemli veriler sunması tahmin ediliyor.





Sezonun ikinci odağında ise Antalya, Mersin ve Muğla kıyılarında yürütülen kapsamlı sualtı araştırmaları yer alıyor. Mayıs ayında başlayan ve yıl boyunca aralıklarla devam edecek çalışmalar kapsamında yeni batıklar ve kültürel miras unsurlarının belgelenmesi hedefleniyor. Sezonun üçüncü odağını ise geçtiğimiz yıl Adrasan açıklarında başlatılan Geç Helenistik Dönem’e ait seramik yüklü gemi batığı kazısı oluşturuyor. Akdeniz ticaret tarihi açısından büyük önem taşıyan bu kazının, dönemin ekonomik ve kültürel ilişkilerine dair yeni bilgiler ortaya koyması bekleniyor." dedi.