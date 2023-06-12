Akdeniz’in kadim müziği İzmir Tarihi Agora’da

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:56

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:56

36. Uluslararası İzmir Festivali, tüm heyecanıyla sürüyor. Festival kapsamında 13 Haziran Salı gecesi (yarın) İzmir İtalya Konsolosluğu işbirliği ile İzmir Tarihi Agora, La Cantiga de La Serena – Zero Nova Nova konserine ev sahipliği yapacak.

Fabrizio Piepoli (vokal, swing gitar, klasik gitar, çerçeve davul),Giorgia Santoro (flüt, bansuri, sajat, ziller) ve Adolfo La Volpe’den (ud, klasik gitar) oluşan grubun repertuarı; Puglia bölgesinin sofistike bir şekilde yeniden düzenlenen geleneksel müziğinin, XV. yüzyılda İspanya ve Portekiz'de diaspora deneyimi yaşayan Sefarad Yahudilerine ait geleneğin bir ifadesi olan halk şarkılarının (cantiga) ve Sefarad romanslarının, hac ve adanmışlığı konu alan Ortaçağ ilahilerinin ve Provence, Endülüs ve Portekiz’in müzik mirasından büyüleyici melodiler ve ilahilerin bir arada harmanlandığı rafine karışımından oluşuyor.

La Cantiga de La Serena’nın müziği, Güney İtalya halk müziğinin büyüleyici ve hipnotik ritimleri, kulağa hoş gelen Sefarad melodileri, İslami makamın rafine doğaçlama tekniği, Orta Doğu ve Balkan müziğinin kendine has tınıları eşliğinde Akdeniz müziğine bir yolculuk sunuyor.

Farklı çalgıları büyük bir ustalıkla çalan Fabrizio Piepoli, Giorgia Santoro ve Adolfo La Volpe izleyicilerine müzik ziyafeti sunacak.