AKM’de Mehveş Emeç’ten ‘Piyanoda Romantizm’ resitali

Devlet Sanatçısı piyanist Mehveş Emeç, 25 Mayıs Cumartesi akşamı saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'de düzenlenen Pazar Resitalleri kapsamında dinleyiciyle buluşacak. “Piyanoda Romantizm” başlığını taşıyan bu özel konserde Emeç, özellikle Franz Schubert’e olan hayranlığını yansıtan bir repertuvar sunacak.

Schubert üzerine yıllarca süren derinlikli çalışmalarıyla tanınan Mehveş Emeç, Salzburg Mozarteum’daki öğrencilik yıllarından bu yana, Schubert yorumculuğunu şekillendiren Maria Curcio gibi önemli isimlerle çalıştı. Sanatçı, konserin ilk yarısında Schubert’in ömrünün son yılında yazdığı “Rosamunde” olarak da bilinen Op.142 No.3 Impromptu ile ölümünden sadece aylar önce tamamladığı “3 Piyano Parçası”nı seslendirecek. Bu eserler, Schubert’in hüznü, derinliği ve melodik zenginliğini yansıtan en etkileyici yapıtları arasında gösteriliyor.

ZOR VE DRAMATİK

Konserin ikinci yarısında ise, Frédéric Chopin’in teknik açıdan en zorlu ve en dramatik yapıtlarından biri olan 3. Piyano Sonatı Op.58 yer alacak. Dört bölümden oluşan bu eser, 1844 yılında bestelenmiş ve romantik dönemin zirve örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

Biletler biletinial 'da satışta.