Fazıl Say ve Camerata Salzburg, İstanbul’da ilk kez bir araya geliyor: AKM’de Viyana esintisi

Çağımızın önde gelen piyanist ve bestecilerinden Fazıl Say ile Viyana ekolünün sevilen orkestrası Camerata Salzburg, 53. İstanbul Müzik Festivali kapsamında 14 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) dinleyiciyle buluşuyor. İstanbul ilk olsa da ikilinin uzun soluklu işbirliği yeni değil. 2016’dan bugüne süren “Mozart meets Say” konser dizisinde, Mozart başyapıtlarının yanı sıra Say’ın Oda Senfonisi ve İpek Yolu konçertosu gibi eserlerinde piyaniste eşlik eden Camerata Salzburg, Mozart’ın müziğinin başlıca temsilcilerinden sayılıyor. Klasik repertuvara ve Viyana geleneğine bağlılığıyla tanınsa da orkestranın son dönemde çağdaş eserleri de repertuvarına katma arayışında Say’ın vazgeçilmez bir rolü oldu.

COŞKULU ESERLER

Camerata Salzburg ve Fazıl Say, festivaldeki konserlerinin açılışını, klasik müzik tarihinin en canlı orkestral parçalarından, Mozart’ın Figaro’nun Düğünü operasının uvertürüyle yapacak. Ardından, 2012’de Viyana Kozerthaus’ta ilk kez birlikte seslendirdiklerinde büyük coşkuyla karşılanan Mozart’ın 21. Piyano Konçertosu’yla performans doruğa ulaşacak. Lirik anlatımı ve virtüözlük gerektiren bölümleriyle Mozart’ın en sevilen eserlerinden olan konçertonun özellikle ikinci bölüm aryası, popüler kültürde de yer edindi, yıllar içinde klasik müzik dinleyicisi olsun olmasın herkes tarafından benimsendi. Bu aryanın 1967’de, İsveç yapımı Elvira Madigan filminin fon müziği olmasıyla ününe kavuşan eser, o gün bugündür plak kataloglarında Elvira Madigan adıyla da anılıyor. Orkestra ve Say, bu geniş ölçekli eseri şefsiz seslendirerek hayranlık uyandıracak. Konserin yapılacak kapanışı ise Brahms’ın gençlik döneminin en parlak başarılarından, stili itibarıyla gizli senfonileri arasında nitelendirilen 1. Yaylı Seranadı’yla olacak.

Eleştirmenlerin “Tümüyle farklı bir enerjiye sahip, özgünlüğünden taviz vermeyen, cesur, klasik geleneğe sıkı sıkıya bağlı olduğu kadar çağdaş” bir topluluk olarak övdükleri Camerata Salzburg’un 1960’larda Géza Anda, 80’lerde András Schiff ile kaydettikleri Mozart’ın tüm piyano konçertoları klasik müzik tarihinde kilometre taşları sayıldı. Say, en son 2023’te, İstanbul Müzik Festivali’nin siparişi üzerine bestelediği Dünya Anne adlı eserinin dünya prömiyeriyle festival sahnesine çıkmıştı. Sanatçı aynı zamanda, 2015’te Mozart’ın tüm sonatlarını dört konserde seslendirdiği Mozart Maratonu ile festival tarihinin en unutulmaz konserlerine adını yazdırmıştı.

MÜZİĞE DESTEK

Bu arada konserin ana sponsoru olan Aromsa’nın müzik dünyasına katkılarını da vurgulamak gerek. Kültür ve sanat, tüm dünyada sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel bir bileşeni olarak kabul ediliyor ve özel sektörün bu alandaki desteği önemli. Aromsa 2021 yılından beri İKSV İstanbul Müzik Festivali’nin sponsorları arasında. Ayrıca yine 2021 yılından beri ünlü keman virtüözümüz, besteci ve akademisyen Cihat Aşkın’ın genel müzik direktörlüğünde kurulan Aromsa Genç Oda Orkestrası genç yeteneklere platform sağlıyor. Aromsa Genç Oda Orkestrası, genç yetenekli müzisyenlerden oluşan ve geleceğin müzikal liderlerini desteklemeyi hedefleyen bir topluluk. Orkestra, genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmakla birlikte, müzikal yeteneklerini geliştirmeleri ve kendilerini ifade etmeleri için bir platform imkânı sağlıyor.