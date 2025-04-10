AKM'de Mozart gecesi

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Denizbank Konserleri serisine tüm zamanların en önemli klasik bestecilerinden biri olan Wolfgang Amadeus Mozart ile devam ediyor. Mozart'ın eserleri AKM'de klasik müzik sevelerler buluşacak.

AKM'de Mozart gecesi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:52

 İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında 11 Nisan Cuma akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sanatseverlerle buluşacak. 

Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek konserde, gecenin solisti genç keman sanatçısı Naz İrem Türkmen olacak. Orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart’ın; “Mozart Der Schauspieldirektor Uvertür K486”, “Keman Konçertosu No:4 D Major, K.218” ile “Senfoni No:34 Do Major K.33” eserlerini seslendirecek.

 



Etiketler: #İDSO #Gürer Aykal #AKM #Mozart
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