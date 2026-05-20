Ümit Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun o açıklamasına tepki: 'Böyle muhalefetlik yapılmaz'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Oğuzhan Uğur'un sunduğu Babala TV (Mevzular Açık Mikrofon) programında, tartışmalı seçim gecelerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özdağ, 2017 referandumunun ardından YSK önüne gittiği gece CHP'nin dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden harekete geçmediğine dair perde arkasını anlattı.

"SEÇİMİ AİHM'E GÖTÜRMEDİLER, BU REJİMİ BERABER KURDULAR"

O gece ana muhalefet partisinin YSK önüne gelmediğini belirten Özdağ, sürecin hukuki boyutunun da bilerek eksik bırakıldığını savundu.

Özdağ, şunları söyledi:

"O gece oraya gelmediler. Ben tek başıma götüremezdim ancak ana muhalefet partisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürebilirdi. AİHM'e de götürmediler. Bu rejimi Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte kurdular. Durum bu."

"SÖĞÜTÖZÜ'NDEN SIHHİYE'YE YÜRÜSEYDİNİZ..."

CHP'nin daha sonra başlattığı Adalet Yürüyüşü öncesinde bir CHP Genel Başkan Yardımcısı ile arasında geçen telefon görüşmesini aktaran Özdağ, "Beni arayıp Ankara'dan İstanbul'a yürüyeceklerini söylediler. Ben de 'Niye zahmet ediyorsunuz? Söğütözü'nden (CHP Genel Merkezi) Sıhhiye'ye (YSK Binası) yürüseydiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürümek zorunda kalmayacaktınız' dedim" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "SİLAHLI ADAMLAR VARMIŞ"

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da Söğütözü'nden Sıhhiye'ye o kritik yürüyüşü neden yapmadıklarını ise şu sözlerle açıkladığını öne sürdü:

"Kemal Bey onu da açıkladı: 'Evet biz de düşündük yürümeyi ama yolda silahlı adamlar varmış. Biz yürüseydik bize ateş açılacaktı.'"

"BÖYLE MUHALEFETLİK YAPILMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını "felaket bir açıklama" olarak tanımlayan Zafer Partisi lideri, sert eleştirilerini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu ne demek biliyor musunuz? 'Biz anayasanın çiğnendiğini, ihlal edildiğini biliyoruz ve anayasanın ihlal edilmesine canımızdan korktuğumuz için müsaade ettik' demek. Eğer sen anayasayı savunacak kadar yürekli değilsen ve anayasanın ihlal edilmesine canından ötürü göz yumuyorsan, bana muhalefetim deme. Böyle muhalefetlik yapılmaz."

Özdağ, Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği gibi sokaklarda silahlı gruplar olmadığını da vurgulayarak, "Üstelik öyle ortada silahlı falan kimse yoktu. Ankara Emniyet Müdürü bile 'gençleri yatıştırın' diye benden rica ediyordu" diyerek sözlerini noktaladı.