AKM’de sanatçıların otopark sorununa yeni sistem: HGS

Yayınlanma: 27.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 27.12.2024 - 04:00

Atatürk Kültür Merkezi’nde otopark krizi yeni değil. Yaklaşık bir yıldan fazla bir süredir sanatçılar otopark ücretlerinden dolayı zor durumda. AKM Döner Sermaye İşletmesi ise yeni bir sistem başlattı. Sanatçılar otopark sorununa çözüm beklerken yeni bir uygulama ile karşılaştılar ve işletme HGS sistemine geçiş yaptı.

Gazetemize açıklama yapan sanatçılar, “AKM döner sermaye işletmesi sanatçılardan, personelinden hâlâ ücret talep etmekte” diyor ve ekliyorlar,“Tam gün kalınca 125 lira ödüyoruz, o da sanatçı olduğumuz için. Hatta BOB Vale diye bir firma ihalesini almış otoparkın, HGS geçiş sistemi ile çalışıyor otopark giriş çıkışı. Sistemi tam oturtamadıkları için çoğu sanatçı ve personelden 4-5 günlük ücret çekilmiş. HGS uygulamalarına girip baktıklarında yedi yüzer lira, dört yüzer lira tek seferde eksildiğini görünce ve bunları defalarca yaşayınca ilgili birime söylemiş ancak hâlâ hesaplarına bu paralar yatırılmamış. Devlet memurları Atatürk Kültür Merkezi’ne maaşlarından her ay ciddi bir bütçeyi otoparka vermekte. Bu çilenin sonlanmasını dört gözle bekliyoruz” diyorlar.

Hatırlayalım yaklaşık bir yıl önce sanatçılar ve kurum çalışanları AKM’nin kendilerinden otopark ücreti almasına tepki göstermiş ve otopark ücretinin kaldırılması için change.org sitesinde bir imza kampanyası başlatmıştı.