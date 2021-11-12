AKM’deki ‘Gala Konser’ Şancıları buluşturdu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin (İDOB) ev sahipliğinde Devlet Opera Balesi’nin (DOB) koordinatörlüğünde düzenlenen Atatürk Kültür Merkezi açılış programı “Gala Konser” ile 9 Kasım Salı akşamı devam etti.
Şef Zdravko Lazarov yönetimindeki İDOB orkestrası eşliğindeki konser G. Verdi’nin “La Forza del Destino” operasıyla başladı. Solistlerin tek tek seslendirdiği Verdi’nin “Atilla”, “La Traviata”, “Aida”, “Don Carlo”; G. Bizet’in “Carmen”; G Puccini’nin “Tosca”, “Le Villi”, “Turandot”; C. Gounod’un “Faust” operalarından ünlü aryalarla devam eden konser, tüm solistlerin birlikte söylediği “La Traviata”nin ünlü düeti ‘Libiamo, ne’ lieti calici’ ile noktalandı.
Konserin solistleri DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni tenor Murat Karahan, İDOB Müdür ve Sanat Yönetmeni bas bariton Suat Arıkan ile Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin operalarının solist şancılar Seda Aracı Ayazlı, Bülent Bezdüz, Aykut Çınar, Eylem Demirhan Duru, Evren Ekşi, Zafer Erdaş, Nesrin Gönüldağ, Gülbin Günay, Eralp Kıyıcı, Mine Kurtoğlu gerçek bir opera binası ve sahnesinde ünlü operaların unutulmaz aryalarını seslendirmenin ve de sanat için çok uzun bir aradan sonra birlikte olmanın büyük mutluluğunu seyirciyle paylaştılar. En büyük alkışı da hem onları bir araya getirdiği için hem de aşırı yorgunluğuna rağmen güzel yorumuyla Murat Karahan aldı.
Bütün şancılarda emeği olan baş korrepetitör Fügen Yiğitgil’in ifade ettiği, ayakta dakikalarca coşkuyla alkışlayan seyircinin gösterdiği gibi “bu birliktelik hep devam etsin.”
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