Alaçatı Kitap Günleri, bu yıl ilk kez kitapseverlerle buluştu

İzmir’in Çeşme ilçesi, yaz aylarındaki tatil turizmi yoğunluğuyla bilinir. Nisan ayında yapılan Alaçatı Ot Festivali ile geçen yıl eylül ayında yapılan Uluslararası Çeşme Festivali, bu algıyı biraz olsun kırıp Çeşme’nin ve Alaçatı’ının kültürel özelliklerini ön plana çıkarma uğraşında. Tüm bunlara ek, geçen yıl Urla’da ilk kez yapılan Uluslararası Gastronomi Film Festivali, 6-7 Haziran’da Çeşme’de yapılacak. Ancak daha önemlisi, artık Çeşme’nin bir kitap festivali var: Alaçatı Kitap Günleri. 8-10 Mayıs tarihleri arasında ilk kez yapılan festival, deyim yerindeyse dolu dolu geçti.

GÖNÜLLÜLÜK ESASI

Bu festivalin en önemli özelliği ortaklaşa olması. Çeşme Kaymakamlığı, Çeşme Belediyesi ve Alaçatı Turizm Derneği’nin önemli destekçilerinden olduğu festivalde, yazarların ve katılımcıların konakladığı oteller, söyleşilerin yapıldığı otel ve mekânlar tamamen gönüllülük esasıyla işliyor. Festivalin ekibi de öyle: Proje yönetimi, yayıncılık, finans, turizm, kültür-sanat, iletişim ve sosyal medya gibi farklı alanlarda deneyime sahip insanların bir araya gelmesiyle oluşan bir ekibin sıcak ilişkileriyle hem katılımcılar hem de okurlar, etkinliklerden güleryüzleriyle ayrıldı. Bazı festivaller, özellikle yerel hatları güçlü festivallerin en büyük dezavantajı, yerel halkla istenilen bütünleşmeyi sağlayamaması. Alaçatı Kitap Günleri, bu dezavantajı aşmış görünüyor.

Bir diğer önemli nokta ise İzmirli, Çeşmeli yerel yazarların da görünür kılınması için yapılan etkinliklerdi. Hem yerel yazarların söyleşileri hem de kitap kulüplerinin oturumları, festivale ayrı bir renk kattı.

MERKEZDE KİTAP VAR

Peki Alaçatı’da yapılan kitap günlerinin fikri nasıl doğdu? Alaçatı Kitap Günleri Kurucu Direktörü Mert Öktem şöyle anlatıyor: “Alaçatı’da son yıllardır görmek istediğimizin tersi bir imajı var. Yıllardır konuşuyoruz, ‘Ne yapmalı’ diye. Alaçatı’nın en güzel zamanlarında, bahar aylarında kültürel etkinlikler düzenleyerek buraya insanları çekmek istedik. Merkezine kitabı koyduk. Amacımız, buraya insanlar gelsin, bu etkinlik bütün Alaçatı’nın etkinliği olsun. Sadece bir mekânı kapsayan bir etkinlik değil bu, belki de ilk defa denenen bir şey. 15 otelde yazar-okur buluşması, her saat başı başlayan okur ve yazar buluşmaları yapıldı, bununla birlikte merkezde kurulan fuar alanında 32 yayınevi stant açtı. Yerel yazarlarımızı onurlandırdık.

Benim için en önemli etkinliklerimizden birisi, Arkas Sanat’ın ev sahipliğinde çocuklarımız için üç gün boyunca atölyeler yapılmasıydı. Ailelerden olumlu geri dönüşler aldık, bu etkinlikten eğer bir çocuğa bile günün sonunda ilham olabiliyorsak biz başarılıyız.”

Önümüzdeki yılda festivale olan ilginin daha da artacağını düşündüğünü belirten Öktem, festivali uluslararası seviyeye çekmeyi düşündüklerini; 20 Türk, 20 yabancı yazarı Alaçatı’da okurlarıyla buluşturmayı istediklerini söyledi.