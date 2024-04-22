Alaçatı Ot Festivali’nde final yaptı

Yayınlanma: 22.04.2024 - 16:04

Güncelleme: 22.04.2024 - 16:24

İzmir’de Çeşme Belediyesi tarafından bu yıl 13. düzenlenen Alaçatı Ot Festivali’nde çok sayıda ot, yiyecek ve hediyelik eşya standı açıldı. Birbirinden leziz etkinlikleri, sokaklara yayılan mis gibi kokuları ile önemli dünya festivalleri arasında yer alan Alaçatı Ot Festivali bu yıl da ‘Öz’e Dönüş” konseptiyle konserler, stantlar, sergiler, söyleşiler, yarışmalar ve yemek yapım atölyeleri ile binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ İSİMLER SAHNE ALDI

Türkiye’nin dört bir yanından binlerce kişinin akın ettiği festivalin son gününde büyük bir yoğunluk yaşandı. Bu yıl ilk kez yapılan sokak sanatçıları, sanat sokağı, edebiyat ve söyleşiler gibi pek çok alandaki yenilikler büyük beğeni topladı. “Bu yıl “Şevketi Bostan” temasıyla düzenlenen festivalde acı ot, kuzukulağı, arapsaçı, ebegümeci, radika, deniz börülcesi, tembel avrat otu, kuşkonmaz, biberiye otu gibi çok sayıda bitkinin yanı sıra otlu yemekler ve el işi ürünleri de sunulduğu stantlar yoğun ilgi gördü. Festival coşkusu Ayhan Sicimoğlu, Edis, Mor ve Ötesi gibi birbirinden değerli isimlerin sahne almasıyla zirveye çıktı. Konser alanını dolduran binlerce vatandaş sanatçıların şarkılarına eşlik ederek baharı karşıladı.

Doğa Rutkay’ın sunduğu, Ayhan Sicimoğlu’nun Jüri başkanlığı yaptığı yarışmada en güzel yemekler ve otlar yarıştı. 107 çeşit ot toplanan yarışmada Şevketi Bostan ile yapılmış birbirinden güzel yemekler değerlendirildi.

BAŞKAN DENİZLİ, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Türkiye’nin buluştuğu festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Çiftçilerimiz, yerli üreticilerimiz, turizmcilerimiz, işletmelerimiz, esnaflarımız, pazarcılarımız, şeflerimiz, restoranlarımız, STK’larımız ile bir bütün olarak seçimden 45 gün önce planlamaya aldığımız festivalimizde en iyi şekilde misafirlerimizi ağırlamaya çalıştık. Öz’e Dönüş temasıyla yola çıktığımız festivalimizde kısa zamanda maksimum memnuniyet yaratmak için başta Alaçatı Ot Festivali komitemiz, organizasyon ekibimiz ve çok kıymetli Çeşme Belediyesi emekçilerimiz 24 saat sahada büyük bir özveri ile çalıştılar. Her sene üzerine katarak geleneğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.