Alaçatı Ot Festivali’nin teması: Toprak, Zaman ve Tad

Yayınlanma: 27.02.2025 - 15:17

Güncelleme: 27.02.2025 - 15:17

İzmir'de Çeşme Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen 14. Alaçatı Ot Festivali'nin İstanbul lansmanı gerçekleştirildi. Bu yıl 17-20 Nisan günleri arasında Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirilecek festivalin teması "Toprak, Zaman ve Tad" olarak belirlenirken, bu yılın yılın otu olarak ise "kaya koruğu" seçildi.

“OPERASYONUN GÜNÜ MANİDAR”

İstanbul'da bir otelde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, konuşmasının başında CHP'li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in sabah erken saatlerde "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına değinerek "Bugün tabii ki sadece Alaçatı Ot Festivali'ne konuştuğum bir gün olmasını arzu ederdim. Fakat ne yazık ki sabah güne mevkidaşım Beykoz Belediye Başkanımızın gözaltına alınmasıyla başladık. Bu operasyonun bugün yapılmış olması manidar. Çünkü bugün Türkiye tarihinin belki de en önemli günlerinden biri. CHP'nin ön seçim hazırlığında olduğu ve ön seçim aday adayımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun adaylık lansmanını gerçekleştireceği böylesi önemli bir günde ne yazık ki siyasi algı operasyonlarına başlayarak bugünü gölgelemeye çalıştılar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar böylesi önemli bir günü, Türkiye demokrasisi adına atılmış böyle bir adımı kimse gölgeleyemeyecek" dedi.

"KAYA KORUĞUNDAN FARKLI YORUMLARIN TADINA VARACAĞIZ"

Denizli, Alaçatı Ot Festivali'nin Çeşme'nin yalnızca deniz, kum, güneş kültüründen ibaret olmadığının en büyük kanıtı olduğunu belirterek festivalle Ege'nin topraklarında yetişen lezzetli otlarının dünyaya tanıtıldığını söyledi. Denizli, "Bu festivalin geçtiğimiz yıl 13'sünü düzenledik ve aslında adaylık sürecinde gerçekleşen o hazırlık ve organizasyon aşamalarında epey bir zorlandık. Hem adaylık hem bir festival planlamak ve böylesine Türkiye'nin belki de en önemli festivallerin başında yer alan böylesi bir festivale hazırlık yapmış olmak benim için heyecan vericiydi. Kazasız belasız atlattık, çok da pozitif dönüşler aldık" dedi. Bu yıl 17-20 Nisan günleri arasında Çeşme Alaçatı'da gerçekleştirilecek festivalde farklı etkinlerle gastronomi kültürünün öne çıkmasını sağlayacaklarını belirten Denizli, bu yılın otu olarak ise "kaya koruğu"nun seçildiğini hatırlatarak "Nisan ayı bazı otları bulmamız da ne yazık ki bize mani oluyordu. Ama kaya koruğunun bir avantajı var. Daha önce belki sıcak lezzetlerle yemiş olanlarınız olmayabilir. Ben yemedim şahsen. O nedenle heyecanla bekliyorum. Daha çok soğuk meze tarzında tercih edilen bir ot türüdür. Ama tabii yaratıcılığı, şeflerimizin yaratıcılığıyla eminim bu yıl kaya koruğundan farklı yorumlar deneyimleyeceğiz ve farklı yorumların tadına varacağız" diye konuştu.

"TEŞVİK EDİCİ ADIMLAR ATIYORUZ"

Çeşme'nin gastronomi alanında önemli bir atılım yaptığını da aktaran Denizli, "Bizler her daim yerel yönetim olarak, gastronomi odağını ama yalnızca dünya gastronomisi değil, bölge gastronomisini öne çıkaran işletmelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yerel üreticilerimizin bölgemizde olan işletmelere ürünler yapmasını ve o ürünlerin gelen misafirlerimizle buluşması için teşvik edici adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu.

Festivalin bu yıl ki temasının "Toprak, Zaman ve Tad" olarak belirlendiğini de aktaran Denizli, "Geçtiğimiz yıl 'Öze Dönüş' temasıyla çıkmıştık. Gastronominin daha da ön plana çıktığı bir festival hedeflemiştik. Bu yıl 'Toprak, Zaman ve Tad' da aslında geçmişten gelen toprak kültürümüzün geleceğe aktarımlarını hem toprak hikayelerimizi katılımcılarının durumunda paylaştığımız, hem zamanın aslında değişkenlik içinde yerel ürünlerimizin bölgesel olarak nasıl farklılıklar gösterdiğini anlattığımız, ama aynı zamanda da tabii ki değerli şeflerimizin bölge ürünlerimizle ve otlarımızla yaptıkları eşsiz tariflerin katılımcılarda yine paylaşılmasını hedefliyoruz. Yerel üreticilerimizi desteklemek, toprak kültürünü ve üretim kültürünü yaşatmaya çalışmak, doğru tarım, iyileştirici tarım, onarıcı tarımı beslemek ve büyütmek hedefiyle geleceğe daha da fazla miras aktarabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

"KÜLTÜRÜN, TARİHİN, EĞLENCENİN YILKİ ADRESİ OLACAK"

Festivalin mutfak kültürünün, tarihin ve eğlenecenin adresi olacağını belirten Denizli, "Bu yıl yeniden Ege otlarının geçmişten günümüze gelen hem kültür mirası hem de mutfak mirasını gelecek nesillere aktardığı, eşsiz lezzetleri misafirlerimize tanıttığı ve kıymetli şeflerimizin hem bölge mutfağımızı ön plana çıkardığı hem de bu yılın seçili otu olan kaya koruğunu enteresan tarifleri katılımcılara sunduğu bir yıl olmasını temenni ediyoruz. Tabii ki sürpriz sanatçılarımız yine bu yıl bizlerle birlikte olacak. Onların da duyurusunu önümüzdeki günlerde yapacağız. Alaçatı Ot Festivali hem gastronominin, hem Ege mutfağı kültürünün ve tarihinin, hem de aynı zamanda eğlencenin bu yılki adresi olacak yine" dedi.

ÜRETİCİLERİN ÜRETİMİNE KATKIYI SAĞLAYACAK

"Biz Alaçatı Ot Festivali'nin sezonun ilk startı olarak tanımlıyoruz" diyerek sözlerini sürdüren Denizli, şunları söyledi:

"Festivallerimizin bölgemize olan katkısı paha biçilemez. Hem turizmcilerimize hem işletmelerimize hem de yerel üreticilerimize, bölge esnafımıza sunduğu katkı tabii ki şüphe gelmeyecek şekilde çok çok kıymetli. Bu nedenle Alaçatı Ot Festivali bir nevi bizim sezonumuzun ilk startı olarak bakıyoruz. Bu yılda yine bu prensiple misafirlerimizi en iyi koşullarda ağırlamayı hedefliyoruz. Tabii ki ekonominin geldiği son durum. Ülkemizde üreticilerin özellikle elektrik, su, gübre gibi giderlerinin çok yüksek olması ve bu anlamda üretimin ne yazık ki artık çiftçilerimizin cebini yakmaya başladığı ve çiftçilerin toprağı küsmeye başladıkları yıllardan geçiyoruz. Bu nedenle bu festivalle aynı zamanda üreticilerimizin üretimine en yüksek katkıyı sunmayı hedefliyoruz."

Öte yandan etkinlikte Çeşme Belediye Başkanı Sayın Lâl Denizli'nin moderatörlüğünde şef Ayşenur Mıhçı, şef Gökçen Adar, şef Burakhan Akçe ve şef Rıfat Yurttaş Ege'nin mutfak kültürü, Alaçatı'nın otları, festivalin önemi ve "Toprak, Zaman ve Tad" teması üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi.