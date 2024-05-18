Alexandre Dumas’nın ünlü klasiği Üç Silahşörler ile Eclipse sinemalarda gösterime girdi

Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.05.2024 - 04:00

George Méliès (1903), George Sidney (1948), Michel Audiard (1953), Richard Lester (1973) gibi ünlü yönetmenler Dumas’nın cesur kahramanlarının olağanüstü serüvenlerini yıldız oyuncularla perdeye yansıttılar. Sidney’in Technicolor olarak çektiği filmde Gene Kelly, Lana Turner, Van Heflin, Vincent Price gibi dönemin ünlü oyuncuları vardı. Dijital platformların artması ve pandemiden sonra izleyici sinema salonlarından uzaklaşmışken Martin Bourboulon (Eiffel) epik aksiyon-serüven Üç Silahşörler: D’Artagnan ile seyirciyi yeniden kazandı. Popüler romanı 21. yüzyıla modern bir bakışla uyarlayan yönetmen, silahşörlerin klasik portrelerini, kadın karakterlerin özelliklerini değiştirerek farklı, taze bir uyarlama gerçekleştirmiş.

Böylelikle Fransa’da serüven türüne başarılı bir dönüşün yolunu da açmış. Yıllarca süren savaştan sonra Fransa Krallığı yeni bir din savaşının eşiğindedir. Hâlâ bir varisi olmayan Kral 13. Louis bölünmüş bir ülkeyi yönetmektedir. Bir yanda İngiltere tarafından desteklenen Protestan güçler diğer yanda egemenliklerini genişletmek isteyen Katolik soylular vardır.

Kral otorite kurmak için en güçlü bakanı Kardinal Richelieu’ye güvenir fakat Richelieu gizli gizli tahta oturmak için planlar yapar. Bu komplolar ve isyanlar sürerken Kral’ın silahşörlerine katılmak için genç Gaskonyalı D’Artagnan Paris’e gelir (1627).

ENTRİKA VE AŞK...

Bunca politik entrikanın yanı sıra elbette aşk da vardır: Kraliçe Anne-Kral 13. LouisBuckingham Dükü’nün aşk üçgeni ve D’Artagnan ile kraliçenin hizmetkârı Constance’ın aşkı. Athos, Porthos ve Aramis’in gizli yönlerini, kadın karakterlerin güçlerini keşfederiz. Kılıçlar, düellolar, atlar, atlı arabalar, dayanışma, takip, cesaret, onur, aşk, gizem, eğlence içeren film gerçek mekânlarda çekildi. Kamera hareketleri, kaydırmalar, geniş planlar, plan sekanslar, steadicam ile çekimler, aydınlatma çok başarılı, sürükleyici tempo, güçlü atmosfer izleyiciyi kahramanlarla özdeşleştiriyor. Oyuncularından tehlikeli sahneleri dublörsüz canlandırmalarını isteyen Bourboulon aksiyon sahnelerini kesintisiz tek plan olarak çekmiş.

Kraliçenin, Milady’nin, Constance’ın ellerinde kama, tabanca, av tüfeği, kılıç eksik olmuyor. Olimpiyat eskrim şampiyonu Yannick Borel’den ders alan kadro dövüş koreografilerinde olağanüstü. Yapım tasarımları, kostümler Guillaume Rossell’in özgün müziği etkileyici. Yıldız oyuncu kadrosunda François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmai, Louis Garrel, Vicky Krieps, Eva Green, Lyna Khoudri oynuyor.

İlk bölüm Üç Silahşörler: D’Artagnan (2023) gösterime girdi, çok yakında Üç Silahşörler: Milady’yi izlemek dileğiyle.

