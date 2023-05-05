Ali İsmail Türemen’e saygı duruşu

Yayınlanma: 05.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.05.2023 - 03:30

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin kurucu hocalarından ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi hocalarından 19 Mayıs 2020’de sonsuzluğa uğurlanan Prof. Ali İsmail Türemen doğum günü olan 1 Mayıs Pazartesi günü “Birlikte” sergisiyle Eskişehir’de anıldı.

AÇILIŞA DA KATILDILAR

Eskişehir Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda büyükşehir belediye başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in açtığı sergide sanatçının eşi ressam Berna Türemen ile birlikte yaptıkları üç resim ve aralarında Mustafa Pilevneli, Cihat Burak, Zeki Faik İzer, Ergin İnan, Hulki Aktunç’un da olduğu 35 ithaflı resim yer aldı. Sergiye her iki fakültede yetiştirdiği şimdi çoğu akademisyen olan 50 öğrencisi de eserleriyle katıldı. Aralarında Aysun Çölbayır Diniz, Sevil Görür, Bilgehan Uzuner, Oya Uzuner, Sevim Arslan, Yavuz Pilevneli, Pemra Pilevneli, Hakan Esmen’in de olduğu 48’i açılışa katılarak hocalarına duydukları minneti, saygıyı göstererek özlemi Eskişehirlilerle birlikte paylaştılar.

‘EMEĞİ BÜYÜK’

Büyükerşen açılışta yaptığı konuşmada kurucu rektör olarak üniversitenin kuruluş sürecini ve o günlerde Türemenlerin öncü rolünü anlatarak “Sanat ağırlıklı, bir üniversite, tatbiki ekolünde fakülte kurma amacımı gerçekleştirmemde Türemenlerin çok büyük emeği vardır” diyerek Ali İsmail Türemen’in anılarıyla yüklü bu sergiyi açmaktan duyduğu gururu ifade etti.

Berna Türemen ise 1964 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’ndan sınıf arkadaşı oldukları eşi Ali İsmail’in öğrencilerle “Birlikte” sergi açma geleneğinin ölümünden sonra da devam edilmesinin mutluluğunu dile getirerek “Sevgi dolu bir hocayı birlikte anıyoruz” dedi.

‘GÖNÜL VERDİ...’

Açılışa katılan ve Türemenlerin hocası olma gururunu yaşayan Mustafa Pilevneli ise, “O mavi adama ‘Merhaba’ demek için geldiğim bu sergide sevginin ve sevgiyi paylaşmanın ne olduğunu gördüm. İstanbul’dan her hafta gelerek gönül verdiği Anadolu bozkırı Eskişehir’de güzel sanatların resimden gravüre farklı biçimlerde yapılabildiğini gösteren Ali İsmail daha öğrenciliğinde yeteneğini kanıtlamıştı” diyerek onun önünü açan, Eskişehir’i dayanışmanın ve sanatın şehri yapan Yılmaz Büyükerşen’i de takdirle izlediğini ifade etti.

Türemen’in 79 yıllık ömründe emek verdiği dostlukları buluşturan 120 eserin yer aldığı “Birlikte” sergisi 19 Mayıs’a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.



