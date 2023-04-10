Altın Gün, BaBa ZuLa ve Kozmonotosman aynı sahnede!
Anadolu rock ve psikedelik müziğin önde gelen grupları “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar” festivali ile KüçükÇiftlik Park sahnesinde İstanbullularla buluşuyor.
Altın Gün, BaBa ZuLa ve Kozmonotosman’ın sahne alacağı “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar”, 13 Mayıs Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicisiyle buluşacak.
Festivalde 70’lerin Anadolu rock şarkılarına ve türkülere getirdikleri yorumlarla dünya çapında başarı kazanan Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün sahnede olacak.
Festivalde ayrıca KüçükÇiftlik Park sahnesini kostümlü, dansözlü eşsiz sahne performansları ve oryantal enstrümanları elektronik/modern seslerle harmanladıkları müzikleriyle dünya festivallerinin de vazgeçilmezleri arasında olan BaBa ZuLa yer alacak. 70'lerde Türkiye'de üretilmiş Anadolu-pop ve funk eserlerini elektronik müzikle modernize eden Kozmonotosman ise sahnenin açılışını yapacak.
URU organizasyonuyla 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacakfestivalin biletleri biletix'te ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'nin listesi belli oldu
- SS’deki mağdur çocuk konuştu
- Uğur Dündar'dan CHP'ye liste tepkisi!
- 5. sıradan aday gösterildi: İYİ Parti'den istifa etti
- Barış Atay, Can Atalay için Hatay’dan feragat etti
- AKP'li Metiner: Liste doğruysa siyasi intihar olur
- Merkez Bankası çarşıdan dolar topluyor
- Vekillerin yarısı değişti
- İYİ Parti'nin aday listesi netleşti
- İYİ Parti’de kabuk değişti