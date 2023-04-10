Altın Gün, BaBa ZuLa ve Kozmonotosman aynı sahnede!

Yayınlanma: 10 Nisan 2023 - 14:24

Güncelleme: 10 Nisan 2023 - 14:24

Altın Gün, BaBa ZuLa ve Kozmonotosman’ın sahne alacağı “Yüzdeyüz Müzik Sunar: İstanbul’da Bahar”, 13 Mayıs Cumartesi günü KüçükÇiftlik Park’ta dinleyicisiyle buluşacak.

Festivalde 70’lerin Anadolu rock şarkılarına ve türkülere getirdikleri yorumlarla dünya çapında başarı kazanan Amsterdam çıkışlı Anadolu rock ve psikedelik folk grubu Altın Gün sahnede olacak.

Festivalde ayrıca KüçükÇiftlik Park sahnesini kostümlü, dansözlü eşsiz sahne performansları ve oryantal enstrümanları elektronik/modern seslerle harmanladıkları müzikleriyle dünya festivallerinin de vazgeçilmezleri arasında olan BaBa ZuLa yer alacak. 70'lerde Türkiye'de üretilmiş Anadolu-pop ve funk eserlerini elektronik müzikle modernize eden Kozmonotosman ise sahnenin açılışını yapacak.

URU organizasyonuyla 13 Mayıs Cumartesi günü yapılacakfestivalin biletleri biletix'te ve KüçükÇiftlik Park gişesinden temin edilebilir.