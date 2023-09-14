Altın Güvercin heyecanı 26. kez başladı

Yayınlanma: 14.09.2023 - 19:49

Güncelleme: 14.09.2023 - 19:49

26. Altın Güvercin Beste Yarışması ile ilgili olarak Kervansaray’da düzenlenen basın toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin Koordinatörü Ali Rıza Türker ve yarışmanın ana sponsorlarından Eviz Yapı’nın temsilcisi Şakir Eviz ile BS Ada İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Efe Berberoğlu katıldı.

"KUŞADASI’NIN GÖZBEBEĞİ"

Toplantının açılışında konuşan KUSAV Başkanı Levent Köylü, Altın Güvercin’in Kuşadası’nın en değerli markalarından birisi olduğunu belirterek 26. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın hazırlıklarının Nisan ayından bu yana devam ettiğini söyledi. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın Kuşadası’nın gözbebeği olduğunu ifade eden KUSAV Başkanı Levent Köylü “Organizasyonun uzun yıllar yaşamasını diliyor başta Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve sponsorlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“DESTEK SUNMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”

KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün ardından konuşan yarışmanın ana sponsorlarından Eviz Yapı’nın Temsilcisi Şakir Eviz “Kuşadası’nda faaliyet gösteren bir iş adamı olarak böylesine güzel ve önemli bir organizasyonda bir kez daha yer almaktan gurur duyuyorum. Başkanımız ile birlikte nice organizasyonlarda buluşmayı diliyorum” dedi.

Yarışmanın ana sponsorlarından BS Ada İnşat Yönetim Kurulu Başkanı Efe Berberoğlu da Altın Güvercin’in kendileri için çok değerli olduğuna dikkat çekerek “Kuşadası’nın simgesi haline gelmiş ve tanıtımına büyük katkı sağlayan Altın Güvercin’e destek vermekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“FİNALDE BÜYÜK REKABET YAŞANACAK”

Altın Güvercin Beste Yarışması Koordinatörü, prodüktör Ali Rıza Türker, Altın Güvercin’in Türk pop müziği açısından sadece bir yarışma değil, konservatuvar işlevi de gördüğünü belirterek “Başvuru yapan 293 başvuru arasından Temmuz ayında yapılan değerlendirme ile 10 finalist beste belirlendi. Final gecesi ciddi bir rekabete sahne olacak. Birbirinden değerli besteler büyük jüri karşısında yarışacak. Herkesi final gecemize bekliyoruz” dedi. Ali Rıza Türker, yarışmanın yaşatılması için büyük emek harcayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve KUSAV Başkanı Levent Köylü’ye teşekkür etti.

“KUŞADASI HER GEÇEN GÜN PARLAYAN BİR YILDIZ”

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin'in halen Türkiye'nin ilk ve tek pop müzik beste yarışması olma özelliğini koruduğuna dikkat çekerek geleneksel yarışmayı 26'ncı kez Kuşadası ile buluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın devamlılığını sağlamanın önemini vurgulayan Başkan Ömer Günel, “Kuşadası herhangi bir kent değil. Kuşadası bir turizm kenti ve turizm kentlerinin ürünü kültür, sanat ve eğlencedir. Tüm renkleriyle güçlü bir turizm kenti olan Kuşadası’nda çeşitliliği artırmak ve zenginleştirmek için çalışıyoruz. Altın Güvercin Kuşadası’nın önemli bir değeri ve bu organizasyonla aramızda manevi bir bağ var” dedi. Vefa duygusunun önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Altın Güvercin, vefa duygusu ile geçmişi unutmadan ve bugünü doğru okuyarak geleceğe taşımamız gereken büyük bir değer. Kendi kentimize, kentimizin gücüne inanmazsak Kuşadası hiçbir zaman parlamaz. Ben Kuşadası’na çok güveniyorum. Kuşadası her geçen gün parlayan bir yıldız olmaya devam edecek” diye konuştu.

FİNAL GECESİ ÖZER TÜRK STADYUMU’NDA

26. Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında 16 Eylül gecesi İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda sevilen pop müzik sanatçısı Melek Mosso bir konser verecek. Altın Güvercin coşkusu, 17 Eylül’de Özer Türk Stadı’nda ünlü TV sunucusu ve program yapımcısı Okan Bayülgen’in sunumuyla gerçekleşecek olan büyük final gecesi ile zirveye ulaşacak. 10 finalistin büyük jüri karşısında canlı performans sergileyeceği final gecesinde 1987 yılında düzenlenen 2. Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nda merhum pop müzik sanatçısı Harun Kolçak ile birlikte yorumladığı "Yeniden" şarkısı ile birinci olarak profesyonel müzik yaşamına adım atan Türk pop müziğinin güçlü sesi Aşkın Nur Yengi, sevilen şarkılarını katılımcılar için seslendirecek. Yarışmanın gelenekselleşen KUSAV Onur Ödülü de 36 yıl sonra bir kez daha Altın Güvercin sahnesinde müzikseverlerle buluşacak olan Aşkın Nur Yengi’ye verilecek. Final gecesi Tele1 TV’de ve Number 1 TV’de canlı olarak yayınlanacak.