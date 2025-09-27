Altın Koza’da onur ödüllerinde Karalar’a selam

Bu yıl 32’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bugün büyük gün. Ulusal, uluslararası, belgesel, öğrenci filmleri ve senaryo uyarlaması dalında verilecek ödüller bu akşam Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde yapılacak ödül töreninde açıklanacak.

ALGORİTMA DÜNYASI

Festivalin üçüncü gününde Tayfun Pirselimoğlu’nun yönetmenliğini yaptığı “İdea”, Pelin Esmer’in yönetmenliğini yaptığı “O da Bir Şey mi?” ve Hakkı Kurtuluş il Melik Saraçoğlu’nun yönetmenliğini birlikte üstlendiği “Algoritmaya Biat Et” gösterildi.

Konusuyla, seçkinin dikkat çeken filmleri arasındaydı “Algoritmaya Biat Et”. Bir meslek haline gelen influencerlık konusu üzerinden, sosyal medyaya video içerik üreten bir kesimin içinde bulunduğu dünyayı sorguluyor. Gösterim sonrası konuşan yönetmen Melik Saraçoğlu, “Evet, şu an bence hiçbirimiz bilmiyoruz rahatlayıp rahatlamayacağımızı. Belki rahat etmek zorunda kalacağımız bir döneme giriyoruz tahminen. Biz bu konuya kafa yoran bir film yapmak istedik, ki bu sorunun cevabını tam olarak verebiliriz diyemeyiz” dedi.

Hakkı Kurtuluş da algoritmaya zaten biat ettiğimizi, her tercihimizin onu beslediğini algoritmanın bizleri yankı odasına hapsettiğini söyledi. Kurtuluş, filmde çağımızın aksiyon değil reaksiyon çağı olduğuna dikkat çekti ve algoritmanın hem faydalarını hem tehlikelerini vurgulayarak “Algoritma kötüdür asla internete girmeyin gibi bir düşüncemiz tabi ki yok ama bir yandan da amacımız suyu biraz karıştırıp kafaları sorgulatmak” dedi.

‘MÜCADELENİN EN GÜÇLÜ DİLİ’

Festivalin onur ödülleri dün Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Tören Çukurova Symphonic Project’in film müzikleri konseriyle başladı. Törende konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanvekili Güngör Geçer, bu yılın “Sinema barıştır, özgürlüktür, umuttur” felsefesini hatırlatarak şunları söyledi: “Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği bu dönemde bizler savaşlara karşı barışı, adaletsizliklere karşı hukuku, haksızlıklara karşı adaleti savunuyoruz. Sinema bu mücadelenin en güçlü dilidir.”

Gecede, Türk sinemasının iki önemli oyuncusu Meral Orhonsay ve Mehmet Aslantuğ’a onur ödülleri verildi. Orhonsay sağlık sorunları nedeniyle geceye katılamadı. Aslantuğ ödülünü alırken “Ödülümü başta Zeydan Karalar olmak üzere tüm tutuklu belediye başkanlarına ithaf ediyorum” dedi.