Altın Koza’da onur ödülleri sahiplerini buldu

Yayınlanma: 28.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.09.2024 - 04:00

Bu yıl 31’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde “onur ödülleri” usta sanatçılar Demet Akbağ ve Uğur Polat’a önceki akşam düzenlenen törenle teslim edildi.

Sunuculuğunu Ceyda Düvenci’nin üstlendiği geceye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar, Festival yürütme kurulu üyeleri, jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ, sanatçı Emel Müftüoğlu, çok sayıda sinema sanatçısı, siyasiler, bürokratlar, sanatseverler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, basın mensupları ve Adanalılar katıldı.

Törende konuşan başkan Karalar, yakın zamanda yaşamını yitiren sanatçılar Tomris Giritlioğlu, Genco Erkal, Türker İnanoğlu, Arif Keskiner, Murat Soydan, Ayla Algan, Ahmet Uğurlu ve Birsen Kaya’yı anarak başladı. Karalar, “Sanat öngörüsü yüksek, sanat sevgisi konusunda Mustafa Kemal Atatürk’ü örnek alan Adanalı kardeşlerim… Muhteşem bir festivalde sizlerle birlikte olmanın onurunu, gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Her sene çıtayı daha da yükselterek; daha heyecanlı, daha çok konuşulan ve ünü daha çok yayılan bir festival yapmanın, belediye başkanı olarak onurunu yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

EDEBİYAT VE ŞİİR...

Karalar’dan sonra konuşan Mehmet Aslantuğ ise “Hem edebiyatın hem şiirin hem de sinemanın en bereketli coğrafyasındayız. Tadını çıkarıyoruz. Adanalıların ev sahipliğine uzun süredir tanıklık ediyorum, sağ olun var olun” dedi.

Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Yeşilçam’ın unutulmaz şarkıları “Mavi Boncuk”, “Neler Oluyor Hayatta”, “Selvi Boylum Al Yazmalım” ve “Ateş Böceği”ni görüntüler eşliğinde seslendirdi.

Altın Koza’da ilk onur ödülünü usta oyuncu Uğur Polat, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri üyesi oyuncu ve yönetmen Mehmet Aslantuğ’un elinden aldı. Demet Akbağ’a ise ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.

Törende ödülünü alan Demet Akbağ, sanatçı Emel Müftüoğlu’nu sahneye davet etti. Çukurova Symphonic Project ve Nazende Çoksesli Türk Müziği Korosu, Demet Akbağ’ın başrolünde yer aldığı “Neredesin Firuze” filminden “Ya Evde Yoksan” şarkısını söylerken Demet Akbağ da koroya eşlik etti.