Cumhuriyet Gazetesi Logo
Altın Portakal'da, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Altın Portakal'da, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

4.09.2025 11:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Altın Portakal'da, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

1964 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yılki onur ve başarı ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Bu yıl 62’ncisi 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında,“onur” ve “başarı” ödülleri belirlendi. “Onur ödülleri”ne, usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen değer görüldü.

BAŞARI ÖDÜLLERİ DİZDAR VE PAŞALI'YA

Başarılı oyunculuk performansları nedeniyle genç aktör ve aktrislere verilen “başarı ödülleri” de duyuruldu. Başarı ödülleri, tiyatro ve sinema oyuncuları Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’nın oldu. Aksoy, Tanrıöğen, Dizdar ve Paşalı ödüllerini, festivalin 25 Ekim’de yapılacak açılış töreninde alacak.

Image

 

 

İlgili Konular: #Altın Portakal Film Festivali #Altın portakal ödül töreni