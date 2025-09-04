Altın Portakal'da, Onur ve Başarı Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Bu yıl 62’ncisi 24 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında,“onur” ve “başarı” ödülleri belirlendi. “Onur ödülleri”ne, usta oyuncular Serap Aksoy ve Settar Tanrıöğen değer görüldü.

BAŞARI ÖDÜLLERİ DİZDAR VE PAŞALI'YA

Başarılı oyunculuk performansları nedeniyle genç aktör ve aktrislere verilen “başarı ödülleri” de duyuruldu. Başarı ödülleri, tiyatro ve sinema oyuncuları Merve Dizdar ve Selahattin Paşalı’nın oldu. Aksoy, Tanrıöğen, Dizdar ve Paşalı ödüllerini, festivalin 25 Ekim’de yapılacak açılış töreninde alacak.