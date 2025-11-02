Altın Portakal’da ulusal yarışma heyecanı devam ediyor: Yeşilçam’ın ardı

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde ulusal uzun metraj film yarışması kategorisindeki son iki film, önceki gün gösterildi. Festival kapsamında Hasan Tolga Pulat’ın yönetmenliğini yaptığı Parçalı Yıllar ve yönetmenliğini Ziya Demirel'in yaptığı, senaryosunu Yusuf Tan Demirel ve Ziya Demirel'in kaleme aldığı En Güzel Cenaze Şarkıları filmleri izleyiciyle buluştu.

‘HERKES HAKLI’

Yeşilçam’ın en tartışmalı dönemlerinden, 70’li yılların ortalarında başlayan ve 12 Eylül askeri darbesiyle yasaklanan ve filmlerin arasına “parça”ların girdiği “erotik film” furyası: “Parçalı Yıllar”, işte bu döneme ayna tutmaya girişiyor. Film, 1975 Türkiye'sinde ekonomik kriz ve siyasal çöküşün ortasında kalan tiyatrocu Aytekin’in, hasta karısının tedavisi ve siyasal olaylara karışan oğlunun geleceği için ideallerinden ödün vererek erotik filmlerde oynamaya başlamasına odaklanıyor, dönemin kadın oyuncularının içerisinde bulunduğu durumu da yansıtsa da anlatıyı bir erkek oyuncunun mağduriyeti üzerinden kuruyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, İlkin Tüfekçi, Levent Özdilek, Derya Şensoy ve Kaan Kayasan rol alıyor.

Film sonrasında yapılan söyleşide yönetmen Hasan Tolga Pulat, “2005’ten beri kafamda erotik film dönemiyle ilgili bir şey yapmak vardı ama ne yapacağıma dair çok fazla bir bilgim yoktu. Daha sonra hikâye; erotik film dönemini anlatmaktansa bir karakterin kendi doğrularıyla hayatın gerçekleri arasında sıkışmasına evrildi” ifadelerini kullandı.

Pulat, Türkiye’nin yozlaşmaya başlamasının, fırsatçılığın artmasının o dönemlerde başladığını belirterek sinemadaki izdüşümünün erotik film furyası olduğunu vurgulayarak “Ama bunları geride tutup bir karakterin, bir insanın, bir babanın; doğrularını ne kadar koruyabileceğiyle ilgili bir paranoya var bende; onu anlatmaya çalıştım. Filme, herkesin haklı olduğu bir yer koymaya uğraştım çünkü gerçekten hayat, herkesin haklı olduğu bir yer” dedi.

DOĞAÇLAMA SAHNELER

Yarışma kapsamında gösterilen son film, “En Güzel Cenaze Şarkıları” filmiydi. Oyuncu kadrosunda Esra Dermancıoğlu, Halil Babür, Çağdaş Ekin Şişman, Nalan Kuruçim, Özer Keçeci, Yıldız Kültür gibi isimlerin bulunduğu film, orta sınıf eleştirisini, eşini yitirmiş ve bunalımda olan Atatürkçü bir kadının, Atatürk'ü de kullanan dolandırıcılar tarafından hassas noktalarından yakalanarak dolandırılması üzerinden yaparak, sosyal medyanın yarattığı yeni insan tipini ve alışkanlıklarını, aile ilişkilerini sorguluyor.

Filmin yönetmen Ziya Demirel, altı bölümde anlattığı hikâyenin ortaya çıkışını, kimlik dolandırıcılığı ve uzaktan hiç görmediği birine duyulan hisler ve yastan sonra çıkan bir merak gibi içeriklerden etkilendiğini belirterek Yusuf Tan Demirel ile altı cümle yazdım ve her bir bölüm için doğaçlama sahneler yazdık. Sanki seyircinin bir sahneye atıldığı, kimin kim olduğunu anlamadığı, geç kaldığını düşündüğü bir içerik hayal ettik” dedi.