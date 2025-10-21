Altın Portakal Film Festivali biletleri satışa sunuldu

Türkiye’nin en köklü film festivallerinden 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’ 24 Ekim'de sanatseverlerle buluşuyor. Gösterimler, özel programlar ve Film Forum ile sinemaseverlere dolu dolu bir program sunan festivalin biletleri; bugün 15:00’ten itibaren online satış kanallarında, 22 Ekim saat 10:00’dan itibarense Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) festival gişelerinde satışta olacak.

Yerli ve yabancı toplam 108 filmin yer aldığı festivalde 79 film Türkiye’de ilk gösterimini yaparken, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması bölümünde de 10 film ilk kez izleyici karşısına çıkacak. 62. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali gösterimleri; Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları ile AKM Açık Hava’da, Paribu Cineverse MarkAntalya 3 ve 4’üncü salonlarda gerçekleştirilecek.

Festival bilet fiyatları sinemayla kitleleri daha fazla buluşturabilmek adına tam bilet için 20 TL, öğrenci bileti için 10 TL olarak belirlendi.

62. Antalya Uluslararası Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir.

FESTİVALDEKİ KATEGORİLER

Altın Portakal’da filmler; En İyi Film, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü, En İyi Yönetmen, Cahide Sonku Ödülü, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Müzik, En İyi Kurgu, En İyi Sanat Yönetmeni, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında yarışıyor.

Ulusal seçkideki filmler ise ilk kez Altın Portakal'da beyazperde de olacak. İşte festivalin bir bölümünü oluşturan "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması"ndaki filmler: