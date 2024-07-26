Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı Ferzan Özpetek oldu

Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:56

Güncelleme: 26.07.2024 - 10:56

Geçtiğimiz yıl Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" belgeseli üzerinden yaşanan sansür krizinin ardından iptal edilen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenmesi planlanıyor.

5-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin Ulusal Film Yarışması bölümünün jüri başkanlığını yönetmen ve senarist Ferzan Özpetek üstleneceği açıklandı.



Filmleriyle ulusal ve uluslararası alanda birçok ödülün sahibi olan Özpetek, 2018 yılında Altın Portakal’dan Yaşam Boyu Onur Ödülü almıştı.

ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ NEDEN İPTAL EDİLMİŞTİ?

60'ıncı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde belgesel kategorisine yer alan "Kanun Hükmü" filmi, belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle festivalden çıkarıldı. Filmin yarışmadan çıkarılmasının ardından önce festival jürisi, ardından da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleri ve yapımcıları filmlerini programdan çekme kararı aldı.

Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu da yaptığı açıklamada, "Kanun Hükmü" belgeselinin yeniden yarışma seçkisine alındığını duyurdu. Boyacıoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

Filmin tekrar seçkiye dahil edilmesinin ardından bu defa Kültür ve Turizm Bakanlığı karara tepki göstererek festivalden çekildiğini duyurdu. Bununla birlikte festivalin sponsorları da bakanlıkla birlikte hareket ederek desteklerini çekti.

Gelişmelerin ardından Festival Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivalden "Kanun Hükmü" belgeseli nedeniyle desteğini çekme kararı sonrası bir açıklama daha paylaşarak belgeselin tekrar seçkiden çıkarıldığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada "Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeselde mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılması nedeniyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden desteğimizi çekmiş bulunmaktayız. Belgeselde FETÖ Terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması nedeniyle, tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisi iptal edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bu yıl 60'ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri başkanlığını üstlenen Demet Akbağ görevinden ayrıldığını duyurdu. Akbağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.

Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye başkanı Muhittin Böcek 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini duyurdu. Böcek, süreci yönetememekle eleştirdiği Altın Portakal Film Festivali Yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu'nun da görevine son verildiğini açıkladı.