Tim Burton'ın Michael Keaton ve Jenna Ortega'lı 'Beetlejuice 2'si Venedik Film Festivali'nin açılışını yapacak

Yayınlanma: 02.07.2024 - 17:18

Güncelleme: 02.07.2024 - 17:18

Tim Burton'ın başrollerini Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega ve Willem Dafoe'nun paylaştığı "Beetlejuice Beetlejuice" filmi, yaklaşan Venedik Film Festivali'nin açılışını yapacak.

Burton'ın 1988 tarihli komedi-korku klasiğinin devamı olan ve Keaton'ın ağzı bozuk, şekil değiştiren gulyabani rolüyle geri döndüğü film, 28 Ağustos'ta Lido'daki Palazzo del Cinema'da yarışma dışı olarak dünya prömiyerini yapacak. Merakla beklenen yeni "Beetlejuice" bölümü, 6 Eylül'de Warner Bros. aracılığıyla ABD'de ve 4 Eylül'den itibaren uluslararası gösterime girecek.

"Beetlejuice Beetlejuice", Deetz ailesinin üç neslinin, ailedeki ani bir ölümün ardından Winter River'daki evlerine geri taşınmasını konu alıyor. Lydia'nın (Ryder) asi genç kızı Astrid (Ortega), bodrum katında öbür dünyaya açılan bir geçit keşfedince, yaramaz ruh Beetlejuice'un adı kaçınılmaz olarak üç kez tekrarlanarak Deetz ailesinin evini bir kez daha kasıp kavurmaya davet edilir.

Venedik Sanat Yönetmeni Alberto Barbera, "'Beetlejuice Beetlejuice' Tim Burton sinemasının en ikonik karakterlerinden birinin uzun zamandır beklenen dönüşüne işaret ediyor, aynı zamanda olağanüstü vizyoner yeteneğin ve zamanının en büyüleyici auteur'lerinden birinin ustaca gerçekleştirilmesinin mutlu bir teyidi," dedi. "Venedik Bienali, yaratıcı hayal gücünün şaşırtıcı bir salınımına ve halüsinasyon ritmine sahip bu eserin dünya prömiyerine ev sahipliği yapmaktan onur ve gurur duymaktadır." dedi.

Burton da heyecanını paylaşarak, "Bu filmin dünya prömiyerinin Venedik Film Festivali'nde yapılması benim için çok anlamlı," dedi.

Bu yılki Venedik Film Festivali'nin; Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Gal Gadot ve Ana de Armas gibi Hollywood'un önde gelen yeteneklerinin Lido'da gösterime girecek yüksek profilli filmleriyle yıldızlarla dolu bir etkinlik olarak şekillenmesi bekleniyor.

Bu yıl 81. kez düzenlenecek olan Venedik Film Festivali, 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Film programının tamamı 23 Temmuz'da açıklanacak.