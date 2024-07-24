Venedik Film Festivali seçkisi açıklandı: Joker: Folie à Deux, Queer, Maria ve daha fazlası...
Bu yıl 81'incisi düzenlenecek olan Venedik Film Festivali seçkisi açıklandı. Joker: Folie à Deux, Queer, Maria gibi filmler ön plana çıkıyor.
Venedik Film Festivali'nin merakla beklenen tam listesi açıklandı. Etkinlik, bu yıl da sinema dünyasının en büyük isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
2023'te yaşanan SAG-AFTRA grevinin ardından bu yıl daha geniş bir katılım bekleniyor. Açıklanan filmler arasında Todd Phillips'in yönettiği "Joker: Folie à Deux" öne çıkıyor. İlk film büyük bir başarı elde etmiş ve Altın Aslan ödülünü kazanmıştı. Devam filmi de aynı derecede merakla bekleniyor.
Pedro Almodóvar, "The Room Next Door" ile Tilda Swinton ve Julianne Moore'u bir araya getiriyor. Luca Guadagnino, William S. Burroughs'un romanından uyarlanan "Queer" ile geri dönüyor. Pablo Larrain, Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu "Maria" ile biyografik filmlerine devam ediyor. Ayrıca, Justin Kurzel'in "The Order" ve Walter Salles'in "I'm Still Here" gibi dikkat çeken yapımlar da festivalde yer alacak.
Festivalde yer alan diğer önemli filmler arasında Brady Corbet'in "The Brutalist" ve Halina Reijn'in "Babygirl" filmleri de bulunuyor.
Venedik Film Festivali 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, Peter Weir ve Sigourney Weaver'a Yaşam Boyu Başarı ödülleri verilecek ve Isabelle Huppert bu yıl jüri başkanlığını üstlenecek.
İşte Kategoriler:
ANA YARIŞMA
The Room Next Door – Pedro Almodóvar
Campo di Battaglia – Gianni Amelio
Leurs Enfants Après Eux – Ludovic Bouckherma, Zoran Boukherma
The Brutalist – Brady Corbet
Jouer avec le feu / The Quiet Son – Delphine Coulin, Muriel Coulin
Vermiglio – Maura Delpero
Iddu / Sicilian Letters – Fabio Grassadonia, Antonio Piazza
Queer – Luca Guadagnino
Love – Dag Johan Haugerud
April – Dea Kulumbegashvili
The Order – Justin Kurzel
Maria – Pablo Larrain
Trois Amies – Emmanuel Moure
Kill the Jockey – Luis Ortega
Joker: Folie à Deux – Todd Phillips
Babygirl – Halina Reijn
Ainda estou aqui / I'm Still Here – Walter Salles
Diva Futura – Giulia Louise Steigerwalt
Harvest – Athina Rachel Tsangari
Youth – Homecoming – Wang Bing
Stranger Eyes – Yeo Siew Hua
ORRIZONTI
Nonostante – Valerio Mastandrea
Quiet Life – Alexandros Avranas
Mon Inséparable – Anne-Sophie Bailly
Aïcha – Mehdi Barsaoui
Happy Holidays – Scandar Copti
Familia – Francesco Costabile
One of Those Days When Hemme Dies – Murat Firatoglu
Familiar Touch – Sarah Friedland
Marco – Jon Garraño, Aitor Arregi
Carissa – Jason Jacobs, Devon Delmar
Wishing on a Star – Péter Kerekes
Mistress Dispeller – Elizabeth Lo
The New Year That Never Came – Bogdan Muresanu
Pooja, Sir – Deepak Rauniyar
Of Dogs and Men – Dani Rosenberg
Pavements – Alex Ross Perry
Happyend – Neo Sora
L’Attachement – Carine Tardieu
Diciannove – Giovanni Tortorici
ORRIZONTI EXTRA
September 5 – Tim Fehlbaum
Vittoria – Alessandro Cassignoli, Casey Kauffman
Le Mohican – Frédéric Farrucci
Seeking Haven for Mr. Rambo – Khaled Mansour
La Storia Del Frank e Della Nina – Paola Randi
The Witness – Nader Saeivar
After Party – Vojtech Strakaty
Edge of Night – Türker Süer
King Ivory – John Swab
YARIŞMA DIŞI
Beetlejuice Beetlejuice – Tim Burton (Açılış Filmi)
L’Orto Americano – Pupi Avati (Kapanış Filmi)
Il Tempo Che Ci Vuole – Francesca Comencini
Phantosmia – Lav Diaz
Maldoror – Fabrice Du Welz
Broken Rage – Takeshi Kitano
Baby Invasion – Harmony Korine
Cloud – Kurosawa Kiyoshi
Finalement – Claude Lelouch
Wolfs – Jon Watts
Se Posso Permettermi Capitolo II – Marco Bellocchio
Allégorie Citadine – Alice Rohrwacher, JR
YARIŞMA DIŞI - DIZILER
Disclaimer – Alfonso Cuaron
The New Years – Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero, David Martín De Los Santos
Families Like Ours – Thomas Vinterberg
M: Son of the Century – Joe Wright
YARIŞMA DIŞI - BELGESELLER
Apocalypse in the Tropics – Petra Costa
Bestiari, Erbari, Lapidari – Massimo D’Anolfi, Martina Parenti
Why War – Amos Gitai
2073 – Asif Kapadia
One to One: John & Yoko – Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards
Separated – Errol Morris
Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 – Göran Hugo Olsson
Russians at War – Anastasia Trofimova
Twst/Things We Said Today – Andrei Ujica
Songs of Slow Burning Earth – Olha Zhurba
Riefenstahl – Andres Veiel
YARIŞMA DIŞI - ÖZEL GÖSTERİMLER
Leopardi. Il Poeta Dell’Infinito (Parts 1 and 2) – Sergio Rubini
Master and Commander: The Far Side of the World (2003) – Peter Weir
Beauty Is Not a Sin – Nicolas Winding Refn
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