Venedik Film Festivali seçkisi açıklandı: Joker: Folie à Deux, Queer, Maria ve daha fazlası...

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:24

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:24

Venedik Film Festivali'nin merakla beklenen tam listesi açıklandı. Etkinlik, bu yıl da sinema dünyasının en büyük isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

2023'te yaşanan SAG-AFTRA grevinin ardından bu yıl daha geniş bir katılım bekleniyor. Açıklanan filmler arasında Todd Phillips'in yönettiği "Joker: Folie à Deux" öne çıkıyor. İlk film büyük bir başarı elde etmiş ve Altın Aslan ödülünü kazanmıştı. Devam filmi de aynı derecede merakla bekleniyor.

Pedro Almodóvar, "The Room Next Door" ile Tilda Swinton ve Julianne Moore'u bir araya getiriyor. Luca Guadagnino, William S. Burroughs'un romanından uyarlanan "Queer" ile geri dönüyor. Pablo Larrain, Angelina Jolie'nin başrolünde olduğu "Maria" ile biyografik filmlerine devam ediyor. Ayrıca, Justin Kurzel'in "The Order" ve Walter Salles'in "I'm Still Here" gibi dikkat çeken yapımlar da festivalde yer alacak.

Festivalde yer alan diğer önemli filmler arasında Brady Corbet'in "The Brutalist" ve Halina Reijn'in "Babygirl" filmleri de bulunuyor.

Venedik Film Festivali 28 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Festivalde, Peter Weir ve Sigourney Weaver'a Yaşam Boyu Başarı ödülleri verilecek ve Isabelle Huppert bu yıl jüri başkanlığını üstlenecek.

İşte Kategoriler:

ANA YARIŞMA

The Room Next Door – Pedro Almodóvar

Campo di Battaglia – Gianni Amelio

Leurs Enfants Après Eux – Ludovic Bouckherma, Zoran Boukherma

The Brutalist – Brady Corbet

Jouer avec le feu / The Quiet Son – Delphine Coulin, Muriel Coulin

Vermiglio – Maura Delpero

Iddu / Sicilian Letters – Fabio Grassadonia, Antonio Piazza

Queer – Luca Guadagnino

Love – Dag Johan Haugerud

April – Dea Kulumbegashvili

The Order – Justin Kurzel

Maria – Pablo Larrain

Trois Amies – Emmanuel Moure

Kill the Jockey – Luis Ortega

Joker: Folie à Deux – Todd Phillips

Babygirl – Halina Reijn

Ainda estou aqui / I'm Still Here – Walter Salles

Diva Futura – Giulia Louise Steigerwalt

Harvest – Athina Rachel Tsangari

Youth – Homecoming – Wang Bing

Stranger Eyes – Yeo Siew Hua

ORRIZONTI

Nonostante – Valerio Mastandrea

Quiet Life – Alexandros Avranas

Mon Inséparable – Anne-Sophie Bailly

Aïcha – Mehdi Barsaoui

Happy Holidays – Scandar Copti

Familia – Francesco Costabile

One of Those Days When Hemme Dies – Murat Firatoglu

Familiar Touch – Sarah Friedland

Marco – Jon Garraño, Aitor Arregi

Carissa – Jason Jacobs, Devon Delmar

Wishing on a Star – Péter Kerekes

Mistress Dispeller – Elizabeth Lo

The New Year That Never Came – Bogdan Muresanu

Pooja, Sir – Deepak Rauniyar

Of Dogs and Men – Dani Rosenberg

Pavements – Alex Ross Perry

Happyend – Neo Sora

L’Attachement – Carine Tardieu

Diciannove – Giovanni Tortorici

ORRIZONTI EXTRA

September 5 – Tim Fehlbaum

Vittoria – Alessandro Cassignoli, Casey Kauffman

Le Mohican – Frédéric Farrucci

Seeking Haven for Mr. Rambo – Khaled Mansour

La Storia Del Frank e Della Nina – Paola Randi

The Witness – Nader Saeivar

After Party – Vojtech Strakaty

Edge of Night – Türker Süer

King Ivory – John Swab

YARIŞMA DIŞI

Beetlejuice Beetlejuice – Tim Burton (Açılış Filmi)

L’Orto Americano – Pupi Avati (Kapanış Filmi)

Il Tempo Che Ci Vuole – Francesca Comencini

Phantosmia – Lav Diaz

Maldoror – Fabrice Du Welz

Broken Rage – Takeshi Kitano

Baby Invasion – Harmony Korine

Cloud – Kurosawa Kiyoshi

Finalement – Claude Lelouch

Wolfs – Jon Watts

Se Posso Permettermi Capitolo II – Marco Bellocchio

Allégorie Citadine – Alice Rohrwacher, JR

YARIŞMA DIŞI - DIZILER

Disclaimer – Alfonso Cuaron

The New Years – Rodrigo Sorogoyen Del Amo, Sandra Romero, David Martín De Los Santos

Families Like Ours – Thomas Vinterberg

M: Son of the Century – Joe Wright

YARIŞMA DIŞI - BELGESELLER

Apocalypse in the Tropics – Petra Costa

Bestiari, Erbari, Lapidari – Massimo D’Anolfi, Martina Parenti

Why War – Amos Gitai

2073 – Asif Kapadia

One to One: John & Yoko – Kevin Macdonald, Sam Rice Edwards

Separated – Errol Morris

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 – Göran Hugo Olsson

Russians at War – Anastasia Trofimova

Twst/Things We Said Today – Andrei Ujica

Songs of Slow Burning Earth – Olha Zhurba

Riefenstahl – Andres Veiel

YARIŞMA DIŞI - ÖZEL GÖSTERİMLER

Leopardi. Il Poeta Dell’Infinito (Parts 1 and 2) – Sergio Rubini

Master and Commander: The Far Side of the World (2003) – Peter Weir

Beauty Is Not a Sin – Nicolas Winding Refn