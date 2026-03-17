'Amadeus Live in Concert' 22 Haziran'da gerçekleşecek

Milos Forman'ın 8 Oscar ödüllü başyapıtı "Amadeus", film gösterimi ve canlı orkestra performansını bir araya getiren özel bir konser deneyimiyle 22 Haziran'da sanatseverlerle buluşacak.

Piu Entertainment organizasyonuyla düzenlenen etkinlik Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleştirilecek.

Dev ekranda gösterilecek filme, şef Ernst Van Tiel yönetimindeki 55 kişilik orkestra ile 40 kişilik koro eşlik edecek.

Sinema tarihinin önemli müzik filmlerinden biri olarak kabul edilen yapım, Wolfgang Amadeus Mozart ile besteci Antonio Salieri'nin dramatik hikayesini sahneye taşıyor.

Peter Shaffer'ın aynı adlı sahne oyunundan uyarlanan filmde yer alan Mozart'ın unutulmaz besteleri, İstanbul Film Orkestrası ve Sirene Korosu'nun canlı performansıyla sahnede yeniden hayat bulacak.

Orijinal diliyle ve Türkçe alt yazılı olarak gösterilecek ve yaklaşık 3 saat sürecek etkinliğin biletlerine Biletinial, Bubilet ve Biletix'ten ulaşılabilecek.