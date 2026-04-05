Anadolu’nun izlerini tuvale taşıyor: Önder Aydın’dan Ankara’da yeni sergi

Ressam Önder Aydın’ın yeni kişisel sergisi “İzler”, 8 Nisan’da Ankara’da açılıyor. Sevgi Sanat Galerisi’nde düzenlenecek sergi, 25 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek. Serginin açılış kokteyli ise 8 Nisan Çarşamba günü 18.00–20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ANADOLU UYGARLIKLARININ İZLER TUVALDE

Sanat yaşamı boyunca Anadolu’nun kültürel mirasını çalışmalarının merkezine alan Aydın, eserlerinde tarihsel göndermelerle dikkat çekiyor. Sanatçının resimlerinde belirgin bir zaman kavramı bulunmazken, geçmişle bugün arasında kurduğu bağ, izleyiciye çok katmanlı bir anlatım sunuyor.

Aydın’ın eserleri; gerçek ile gerçeküstü arasında gidip gelen, fantastik ve sürreal öğelere yakın bir anlatım diliyle öne çıkıyor. Sanatçının ilham kaynağını ise on binlerce yıllık Anadolu uygarlıkları oluşturuyor.

SANAT EĞİTMENLİĞİNDEN ULUSLARARASI SERGİLERE

1979 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nden mezun olan Önder Aydın, uzun yıllar sanat eğitmenliği yaptı. Çağdaş Sanatlar Vakfı’nın (ÇAĞSAV) kurucu üyeleri arasında yer alan sanatçı, çok sayıda ulusal ve uluslararası sergi ve festivale katıldı.

Devlet Resim ve Heykel yarışmaları başta olmak üzere birçok yarışmada jüri üyeliği de yapan Aydın’ın eserleri, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, Kanada, İspanya ve Bulgaristan gibi ülkelerdeki koleksiyonlarda yer alıyor.

Bugüne kadar 31 kişisel sergi açan sanatçının eserleri, 1500’ün üzerinde karma sergide izleyiciyle buluştu. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi başta olmak üzere birçok kurum ve özel koleksiyonda yer alan çalışmalar, geniş bir coğrafyada sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

2006–2012 yılları arasında Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlenen Aydın, çalışmalarını halen Ankara’daki atölyesinde sürdürüyor.

ZİYARET SAATLERİ

Sevgi Sanat Galerisi, pazar ve pazartesi günleri dışında haftanın diğer günleri 11.00–19.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.