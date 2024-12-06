Anadolu’nun ilk kadın hükümdarının türbesi ziyaretçilerini bekliyor

Yayınlanma: 06.12.2024 - 17:27

Güncelleme: 06.12.2024 - 17:28

Niğde’de bulunan ve Anadolu’nun ilk kadın valisi unvanını taşıyan Hüdavent Hatun’un türbesi, Türk mitolojisi ve İslam öncesi birçok unsuru barındıran süslemeleriyle dikkat çekiyor. Anadolu Selçuklu Sultanı IV. Rukneddin Kılıç Arslan’ın kızı olan Hüdavent Hatun’un, 1312 yılında yapımına başlanan türbesi, restore edilerek ziyarete açıldı. Türbe, Selçukluların hükümdarlık sembolü olan çift başlı kartal, aslan, insan başlı huma kuşu gibi figürlerle dolu eşsiz bir sanat eseri olarak öne çıkıyor.

"SÜSLEMELERİYLE BENZERSİZ BİR YAPI"

Türbenin süsleme programının başka hiçbir yapıda bulunmadığını ifade eden Uzman Sanat Tarihçisi Burak Paklacı, işlemelerin tesadüfi olmadığını ve İslam öncesi Türk sanatının izlerini taşıdığını belirtti. Paklacı, “Türbe üzerindeki çift başlı kartallar, ejder başları, insan yüzleri, aslan ve koyun gibi tasarımlar İslam öncesi inançlara ait figürlerdir. Bu türbenin sahip olduğu süslemeler, Türk-İslam sanatının ve İslam öncesi Türk sanatının eşsiz bir birleşimini sunuyor” dedi.

"KENDİ TÜRBESİNİN TASARIMINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"



Paklacı, Hüdavent Hatun’un türbesinin yapımına bizzat dahil olduğunu ve tasarım sürecinde sanatçı bir ruh sergilediğini belirtti. İlhanlı Sarayı’nda 16 yıl boyunca kalan Hüdavent Hatun’un, orada öğrendiği Budist gelenekler ve İslam öncesi Türk sanatına dair ayrıntıları türbesinde kullanmayı tercih ettiğini aktardı. Türbede Tahrim Suresi’nin bir ayetinin yer aldığını belirten Paklacı, bunun Hüdavent Hatun’un saraydaki zorlu günlerine dair bir iz taşıdığını ifade etti.

TURİZM İÇİN BÜYÜK POTANSİYEL



Hüdavent Hatun Türbesi’nin turizm açısından da büyük bir değer taşıdığını vurgulayan Paklacı, doğru bir tanıtım ve turizm politikasıyla türbenin turist akınına uğrayabileceğini söyledi. Türbenin üzerindeki figürlerin ve süslemelerin saat yönünde gezilmesi gerektiğini de ekleyen Paklacı, ziyaretçilere bu zengin kültürel mirası keşfetme çağrısında bulundu.

Hüdavent Hatun Türbesi, Türk mitolojisinin ve İslam öncesi Türk sanatının benzersiz örneklerini görmek isteyen ziyaretçilerini bekliyor.