'Android Bebek' Venüs, deneme süresi altı ayla sınırlı!

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Bir erkeğin bir kadınla birlikte yaşamaktan beklentileri nelerdir? Bir aile kurmak ve çoluk çocuğa karışmak gibi sorumluluklara hazır değilse, hele bir çocuk sahibi olmak, ona daha önce ailesiyle, özellikle de babasıyla yaşadığı sorunları anımsatıyorsa, bunun için baba olmak istemiyorsa ne yapar? Sevdiği kadın yerine bir Android bebekle yaşamayı mı tercih eder?

Bu felsefi, sosyolojik, psikolojik bir soru değil aslında: Çiftler arasında çok sık yaşanan bir gündelik hayat, ilişki sorusu. Bir kadınla erkeğin anlaşması için birbirlerine sevgi, saygı ve ihtiyaç duymaları, birbirlerinin beklentilerini karşılamaya çalışmaları ne kadar kolay bir çözüm oysa! Ama erkekler, yüzyıllardır kendilerine biçilen roller çerçevesinde kadını sadece evin içinde tutacakları ve ihtiyaçlarını karşılayan, duyguları, beklentileri olmayan bir robot gibi düşündü. Olsun istedi. Buyurun, yapmışlar! Piyasaya ilk sürülen bir Android bebeğe sahip olup onunla mutlu mesut yaşamaya ne dersiniz?

GALASINI YAPTI

Genç bir tiyatrocu, Pınar Özer, Miro Gavran’ın on yıldır pek çok ülkede oynanmış ve çok beğenilmiş bu oyununu kendi prodüksiyonu Derin Art’tan sahneye koyup Android Bebek 7 rolünü de üstlenmiş. Kendi gibi genç bir kadın, Esra Pamukçu Bozkurt’un yönettiği, oyun asistanlarının da genç kadınlardan oluştuğu oyunun bir iki erkeğinden biri Barış rolündeki Barış Taşkın! Barış, Venüs adını verdiği Android bebeğiyle hiçbir sorumluluk almadan bencilce yaşarken kendisini terk eden aşkını unutabilecek mi?

Pınar Özer, bir Android bebek kadar kusursuz fiziği ve turuncu saçlarıyla rolüne pek yakışmış. Gala heyecanı ve oyun başlamadan seyirciler arasındaki yer kavgası yüzünden yaşanan interaktif tiyatro dolayısıyla havaya girmekte zorlanıp biraz dili sürçtüyse de oyun, hoş bir romantik komedi, daha da oturur. Gençler çift olmanın sorumluluklarını seyretmek için giderse hem eğlenir hem öğrenir. Yararlı da yani.