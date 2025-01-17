Angelica Mesiti’nin sergisi ve Can Aytekin’in özel tasarım ‘Duvar Çizimi’ ziyaretçiyle buluştu

Yayınlanma: 17.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 17.01.2025 - 04:00

Arter’in güncel programı Maaria Wirkkala’nın “Karaya Çıkmak Yasaktır”, Yasemin Özcan’ın “Islak Zemin” ve Koray Ariş’in “İçinde Yaşadığımız Deri” isimli sergilerine eklenen bir sergi, bir de mekâna özel tasarım ile daha da zenginleşti. 2025’in programına son olarak Angelica Mesiti’nin “Gelecek Zamanın Süregelen Hikâyesi” adlı kişisel sergisi eklendi. Bunun yanı sıra sanatçı Can Aytekin’in Arter’in girişindeki “atrium” duvarı için özel olarak tasarladığı “Duvar Çizimi” (Ters Yüz serisinden 10 kalıp ve 33 şekil) adlı eseri ziyaretçilerle buluştu.

Mesiti’nin küratörlüğünü Nilüfer Şaşmazer’in üstlendiği sergisi, sanatçının bir yağmur fırtınası sesinin 11 icracı tarafından el hareketleri ve beden perküsyonuyla canlandırıldığı performans videosunu içeriyor. Arter’in -1’inci kat galerisinde seslerin geldiği yöne doğru ilerlerken geçtiğiniz koridorda ise yine Mesiti’nin fosilleşmiş yağmur damlalarının fotoğraflarından oluşan baskı serisi yer alıyor. Videoda, sakince başlayan ve ardından güçlü bir kreşendoyla fırtınaya dönüştükten sonra yavaşlayarak sönümlenen yağmurun sesi canlandırılıyor. Sanatçının bir okul bahçesinde tanık olduğu ve genellikle yaratıcı drama çalışmalarında faydalanılan bir oyundan esinle ürettiği siyah beyaz videoda, bir grup genç ellerini ovuşturma, alkışlama, avuçlarını birbirine sürtme, uyluklarına vurma ve parmak şıklatma gibi jestlerle yağmurun çiseleme ve sağanak arasında değişen ritmini taklit ediyor.

DEV GEOMETRİK ÇİZİMLER

Aytekin’in “Duvar Çizimi” ise Arter’in merkezinde yer alan dev duvarda resim ile mekân arasındaki dinamik ilişkiyi üst üste binen, türeyen ve tekrar eden geometrik yapılar üzerinden inceliyor. Aytekin, sanat tarihinde ve görsel iletişimde geniş bir çağrışım alanına sahip kırmızı ve yeşil renklerin kullanıldığı yapıt aracılığıyla çizgi, yazı, şekil, tekrar, soyutlama ve temsil gibi meseleleri odağına alıyor.

Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebiliyor. Tüm sergilere giriş 24 yaş altı izleyiciler için her gün; perşembe günleri ise her yaştan izleyici için ücretsiz. Wirkkala’nın sergisi için son tarih 23 Şubat, Özcan’ın sergisi için 6 Nisan, Ariş’in sergisi için ise 3 Ağustos.