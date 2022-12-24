'Aniden' bu kez Rotterdam'da
Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan Melisa Önel’in yeni filmi “Aniden”, Avrupa’da ilk kez 25 Ocak’ta başlayacak Rotterdam Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.
Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Melisa Önel’in kaleme aldığı filmin başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Benzine dev zam pompaya yansıdı