'Aniden' bu kez Rotterdam'da

Dünya prömiyerini Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapan Melisa Önel’in yeni filmi “Aniden”, Avrupa’da ilk kez 25 Ocak’ta başlayacak Rotterdam Film Festivali’nde izleyiciyle buluşacak.

cumhuriyet.com.tr
24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00
'Aniden' bu kez Rotterdam'da
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Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ve Melisa Önel’in kaleme aldığı filmin başrollerinde Defne Kayalar, Öner Erkan, Şerif Erol, Ayşenil Şamlıoğlu yer alıyor.


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