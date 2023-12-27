Ankara Barosu'ndan 'Cumhuriyet Devrimi'nin Yolu Atatürk Bulvarı' paneli
Ankara Barosu, cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle "Cumhuriyet Devrimi'nin Yolu Atatürk Bulvarı" paneli düzenleyecek.
Ankara Barosu 100. Yıl Cumhuriyet Komisyonu, 28 Aralık'ta cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle "Cumhuriyet Devrimi'nin Yolu Atatürk Bulvarı" paneli düzenleyecek. Kolaylaştırıcılığını 100. Yıl Cumhuriyet Komisyonu üyesi Hasan Fırat Kayaönü'nün yapacağı panelde Koleksiyoncular Derneği Kurucu Başkanı Korkut Erkan konuşmacı olacak. Ihlamur Sokak No:1 Kızılay/Ankara adresindeki Ankara Barosu konferans salonunda yapılacak panel, saat 17.00'de başlayacak.
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