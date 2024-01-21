Ankara CKM'de 'Cumhuriyet Kadınları' sergisi

Yayınlanma: 21.01.2024 - 11:23

Güncelleme: 21.01.2024 - 11:23

CKM'de sergilenen "Cumhuriyet Kadınları" adlı özel sergi, ressam Muhteber Demirtaş'ın yetenek ve duyarlılığını bir araya getirerek sanatseverleri büyüleyici bir deneyime davet ediyor. Sanatçının renk cümbüşü ve özgün teknikleriyle oluşturduğu eserler, kadın figürünü odak noktasına alarak izleyicilere derin düşünce ve estetik bir bakış sunuyor. Serginin açılışı, Demirtaş'ın eğitim ve sanat kariyerini içeren zengin bir geçmişi de ortaya koyuyor. Beşikdüzü'nde başlayan sanat yolculuğu, Gazi Üniversitesi'nde devam etmiş, öğretmenlik yıllarından emekliliğine ve sonrasındaki sanat atölyesindeki üretimlere kadar geniş bir perspektife yayılmış. Demirtaş'ın eserlerinde kadın portrelerine özel bir vurgu yapması, sergiyi özel kılan unsurlardan biri. Sanatçının tuvaline yansıttığı kadın figürleri, özgürlüğün ve gücün sembolleri olarak ön plana çıkıyor. "Kadın özgürdür!" ifadesi, eserlerin duygusal derinliğini anlamak adına izleyicilere yol gösteriyor. Sergi, Cumhuriyet döneminin kadınlarını resim aracılığıyla anlatarak tarihsel bir yolculuğa davet ediyor. Zengin renk paleti, detaylı kompozisyonlar ve sanatçının duygu yüklü fırça darbeleriyle bezeli eserler, izleyicilere estetik bir şölen sunuyor. Demirtaş'ın sanat atölyesinde eşi Yusuf Demirtaş ile birlikte devam ettirdiği üretim süreci, sergi ziyaretçilerine sanatçının günlük yaşamına dair içsel bir bakış açısı kazandırıyor. Sergi, sadece resimleri değil, aynı zamanda sanatçının kişisel ve sanatsal evrimini anlama fırsatı sunarak izleyicileri etkilemeyi başarıyor. “Cumhuriyet Kadınları” sergisi, sanatseverleri renkli, duygusal ve düşündürücü bir sanat yolculuğuna çıkarmak için Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde 01 Şubat tarihine kadar sergilenmeye devam edecek.