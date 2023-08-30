Ankara CKM’de Rus ressamların eserleri sergilenecek
Gazetemiz Cumhuriyet ve Rus Evi’nin ortaklığında düzenlenen “Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi”, 1 Eylül Cuma günü Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde (CKM) açılacak.
Gazetemizin Ankara Temsilciliği’nde bulunan Ankara CKM, sonbaharın başlamasıyla, yeni dönemde de sergi ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.
Çağdaş Rus resim sanatına da ev sahipliği yapmaya hazırlanan Ankara CKM’nin yeni dönemdeki ilk misafirleri “Rus ressamlar” olacak. Bu kapsamda, gazetemiz Cumhuriyet ve Rusya Devleti’nin Ankara’daki resmi eğitim temsilcisi Rus Evi’nin ortaklığında “Çağdaş Rus Ressamlar Sergisi”, 1 Eylül’de açılacak. Sergiye, “Eurasian Art Union” da destek verecek.
14 EYLÜL’E DEK SÜRECEK
Türk-Rus dostluğuna sanat aracığıyla destek verilecek olan sergide, Rus ressamlar Alexsandr Kravayev, Alexandra Panibratova, Elina Korobeynikov, Gaşeva Natalya Nikolayevna, Kuznetsonva E.Y, Natalya Alexsandrovna Somova, Oksana Sergeyevna, Parfenov Vladislav Viktoroviç ve Viktorova L.M’nin eserleri sergilenecek. 1 Eylül Cuma günü saat 18.00’de Abidin Daver Sokak Numara 14 adresindeki Ankara CKM’de açılacak sergi, 14 Eylül’e dek izlenebilecek.
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