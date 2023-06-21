Ankara CKM'de ‘Sabiha Gökçen’ söyleşisi

Yayınlanma: 21.06.2023 - 18:47

Güncelleme: 21.06.2023 - 18:47

Ankara CKM’de Emekli Hava Astsubay Kılıç’ın konuk olacağı söyleşi düzenlenecek. Ankara CUMOK’un katkılarıyla yapılacak olan söyleşinin teması “Havada İz Bırakanlar: Sabiha Gökçen” olacak. Kılıç; Atatürk’ün manevi kızı ve "Dersim isyanını" bastıran başarılı savaş pilotu Sabiha Gökçen’i anlatacak. Söyleşi, 24 Haziran Cumartesi, saat 15.00’te Abidin Daver Sokak No:14 Çankaya/Ankara adresindeki Ankara CKM’de gerçekleşecek.

MUSTAFA KILIÇ KİMDİR?

Havacılığa Ankara paraşüt kulesinden atlayışlar ile başladı. 1977 yılında Türk Hava Kurumu (THK) İnönü Eğitim Merkezinde paraşüt başlangıç eğitimi aldı. Hava Teknik Okulları’nı 1978 yılında bitirdikten sonra Hava Astsubay olarak ilk birliği Sinop, Ayancık’a gitti. Birçok model uçağını denizde ya da ormanda kaybetti. Diyarbakır Bölge Harekât Merkezi’nde 1983-1988 yılları arasında görev yaptı. Ankara, Hava Kuvvetleri Karargâhında, Radar Kıymetlendirme Kıtasında Kalite Kontrol öğretmenliği yaptı. Ahlatlıbel Radarında mübadele personel koordinatörlüğünü yürüttü. Emekli olduğu 2002 yılına kadar Emir Astsubaylığı görevinde bulundu. 2002’de açılan THK Müzesinin kurucuları arasında yer aldı ve ilk amiri olarak görev yaptı. Havacılık tarihi, özellikle THK tarihi ile ilgili araştırmalara yoğunluk verdi. Çeşitli dergilerde makaleleri yayımlandı. THK Uçantürk dergisinde tarihsel yazılar ve fotoğraflar yayımladı. Kuruluş yıldönümü, kitap fuarları ve çeşitli kültür merkezlerinde fotoğraf ve belgeler sergisi açtı. 2006’da THK Basımevi Kısım Şefi olarak atandı. 2008’de THK Kültür Yayınlarından “THK-13 Uçan Kanat” kitabını yayımladı. 2012’de THK’dan ayrıldı. 2017’de “Son Tayyareci” adlı kitabını yayımladı. 2020’de “Ayancık Sen Benim İlk Aşkımsın” anı kitabını yayımladı. Uçman Avni Yaykın ve Türk Havacılık Kronolojisi-THK Dizinseli adlı kitaplarını 2021 yılı içinde, “Benim Dedem Tayyareci-Halim Canko” vefa kitabını 2022’de yayımladı. Aynı yıl “Türkkuşu, yeniden uçabilecek mi?” adlı kitabını ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı “Türk Havacılık Tarihi” adlı esere, THK ve İstanbul başlığı altında desteğini verdi. Son olarak “Hocaların Hocası- Cemal Uygun” kitabını 2022 Eylül’ünde okuyuculara sundu. Halen üniversitelerde ve televizyonlarda THK’yı anlatmaya devam ediyor.