Ankara CUMOK ve Cumhuriyet Kitapları işbirliğiyle düzenlenen söyleşi yoğun ilgi çekti

Yayınlanma: 02.02.2025 - 18:41

Güncelleme: 02.02.2025 - 18:42

Ankara CUMOK’un Cumhuriyet Kitapları katkısıyla düzenlediği Dr. Serdar Şahinkaya’nın “İzmir Kadınlar Kongresi 102 Yaşında” başlıklı söyleşisi, Cumhuriyet Kültür Merkezinde yurtseverlerle buluştu. Dün gerçekleşen söyleşide, Serdar Şahinkaya sözlerine İzmir Kadınlar Kongresi’nin 100. Yılında İzmir’de BASİFED ve İzmir Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla gerçekleştirilen ‘100 Yaşında İzmir Kadınlar Kongresi’ ni anımsatarak başladı. İzmir’de, 2 Şubat 1923’te Atatürk’ün çok sayıda kadınla buluştuğu, altı saate yakın süren ve iki oturum halinde yapılan İzmir Kadınlar Kongresini anlatan Şahinkaya, Mustafa Kemal’in İzmir’de 17 Şubat 1923 günü Türkiye İktisat Kongresi’nin açılışında uzun ve ayrıntılı bir konuşma yaptığını aktardı.

Konuşması süresince Atatürk’ün kadın ve erkek eşitliğine verdiği önemi vurgulayan Serdar Şahinkaya, Atatürk’ün 18 Şubat 1923’te İzmir’den ayrılıp 19 Şubat’ta Lozan’dan dönen İsmet Paşa ve heyeti ile Eskişehir’de buluşarak birlikte Ankara’ya döndüğünü paylaştı. İlgiyle izlenen söyleşi sonunda Şahinkaya, katılımcıların sorularını yanıtladı.