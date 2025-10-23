Ankara’da gazetemiz Cumhuriyet’in şiir günleri

Gazetemiz Cumhuriyet ile Cumhuriyet Kitaplan, Çankaya Belediyesi işbirliğiyle "Çankaya Cumhuriyet Şiir Günleri" isimli açık oturum, şiir yorumu ve imza günü düzenleyecek. 25-26 Ekim'de Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi Sabahattin Ali Konferans Salonu'nda yapılacak ve "Şiirin Sonsuzluğunda Tarih ve Şiir" başlığını taşyacak etkinlikler dizisinin "onur konuğu" ise usta şair Ahmet Telli.

OTURUM SONRASI İMZA

Etkinliğin açılışı 25 Ekim saat 10.00'da, Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu'nun ve Çankaya Belediye Başkanı Huseyin Can Guner'in konuşmasıyla başlayacak. Ardından Ahmet Telli'ye ödülü sunulacak. 10.30’da “Tarih ve Şiir Ekseninde Ahmet Telli Şiiri başlıklı oturumu şair Ali Cengizkan yönetecek. Oturumda Elçin Sevgi Suçin, Mahmut Temizyurek ve Metin Turan konuşacak. Saat 13.30'da başlayacak “Şiir ve Dergileri” başlıklı oturumda Abdülkadir Budak, Ahmet Özer, Abdülkadir Paksoy, Ertuğrul Özüaydın ve Tümay Çobanoğlu konuşacak. Oturumu Aydın Afacan yönetecek. Gün, saat 15.30'da, Emel Güz, Haydar Ünal ve Cem Savran'ın şiirlerini okumasıyla sonlanacak. 26 Ekim saat 10.30'da ise Ferruh Tunç yöneticiliğinde "Şairin Mekânı, Mekânın Şiiri" başlıklı oturum başlayacak. Oturumda Cevahir Bedel, Betül Mutlu ve Toyga Aydoğan konuşacak. Saat 13.30'da başlayacak "Çeviri Geleneği ve Şiirimiz" başlıklı oturumda Birsen Karaca, Arif Berberoğlu ve Mehmet Hakkı Suçin konuşacak. Günün son etkinliği 15.30'da başlayacak. Umut Yaşar Abat, Devrim Dirlikyapan ve Güven Baykan kendi şiirlerini okuyacak. Tüm oturumlardan hemen sonra yazarlar kitaplarını imzalayacak.