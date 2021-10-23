Ankara Kalesi'nde 4 yeni sanat galerisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Kalesi’nde düzenlenen sanat günleri kapsamında 4 sanat galerisinin açılışını gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2021 Cumartesi, 16:29
Ankara Kalesi'nde 4 yeni sanat galerisi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kent Konseyi Ankara Kalesi Çalışmaları Meclisi tarafından düzenlenen “Kalede Sanat Günleri” etkinlikleri kapsamında 4 yeni sanat galerisini açtıklarını belirtti.

Ankara Kalesi’ni başkentin kültür-sanat merkezi haline getirmek istediklerini söyleyen Ödemiş, “Galeri Z, Pati Sanat Galerisi, Ata Sanat Galerisi ve Kaptan Sanat Galerisi’nin açılışlarını yaptık. Kaleyi sanatla ve kültürle beziyerek, pandemi sonrası oradaki canlılığı tekrar yaşatalım istiyoruz. Aynı zamanda kalenin kimliğini öne çıkartalım, Ankara’daki kültür sanat insanlarını buraya çekelim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Ödemiş, sanat günleri kapsamında Ankara Kalesi’nde yapılan etkinliklerin devam edeceğini söyledi.


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