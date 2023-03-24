Ankara Müzik Festivali 3 yıl sonra yeniden...

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 16:48

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 16:48

37’ncisi düzenlenen Uluslararası Ankara Müzik Festivali 4-28 Nisan’da MEB Şura Salonu, CSO Ada Ankara konser salonları olan Ana Sahne, Mavi Salon ve Tarihi Salon, Bilkent Konser Salonu ve Çankaya Sahne’de gerçekleşecek. Başta Türk sanatçılar olmak üzere Azerbaycanlı, İngiliz, Endonezyalı, Çek ve Çinli sanatçılarında bulunduğu 13 ülkeden 355’e yakın sanatçı ve topluluk katılacak. Festivalde senfonik konser, modern bale, flamenko, oda müziği, koro, caz ve resital kategorilerinde 17 konser sunulacak. Festivalin açılışını Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası’nın keman sanatçısı Elvin Hoxha Ganiyev ve piyanist Murat Adıgüzelzade’nin konseri ile açılacak. Kapanışı ise Türkiye’de ilk kez düzenlenen Dünya Koro Sempozyumu ortak etkinliği olan Endonezya’dan Batavia Madrigal Singers konserleri ile sona erecek. Festivalin biletleri bugün satışa sunuldu.