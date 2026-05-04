‘Ankara’nın Yaşayan Değerleri’ ödüllerine kavuştu

Ankara Kent Konseyi, Kardelen Sanat Derneği ve Etimesgut Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen “63. Yaşayan Değerlerimiz Ankara” programı, 100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Etimesgut Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen program, Ankara’nın kültür, sanat ve toplumsal hayatına katkı sunan isimleri bir araya getirdi. Program kapsamında, yaşamları ve üretimleriyle Ankara’ya değer katan, kentin kültürel ve toplumsal birikimine katkı sunan isimlere ödülleri takdim edildi.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun açış konuşmasını yaptığı programın sunuculuğunu Kardelen Sanat Derneği Başkanı Yusuf Ziya Leblebici ve Deniz Yıldırım yaptı.

Etimesgut Cumhuriyet Kültür Merkezi’nde yapılan program, ödül töreninin yanı sıra 12 ressamın katılım sağladığı karma resim sergisi ve konserle harmanlandı.

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikcioğlu da hem sanatçı kimliği hem de yerel yönetimde ortaya koyduğu çalışmalar dolayısıyla “Ankara’nın yaşayan değerleri” arasında yer alarak ödül aldı. Başkan Beşikcioğlu, konuşmasında bir sanatçı belediye başkanı olarak bu ödülü aldığı için halkın bu mevkilere kendisini taşıdığını belirterek hem organizasyona hem de yurttaşlara teşekkür etti.

CHP’Lİ AĞBABA VE YAZARIMIZ BALBAY’A ÖDÜL

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın da ödüle layık görüldüğü programda, TRT Türk Halk Müziği sanatçısı Emel Taşçıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Sanat Müziği sanatçısı Çiğdem Gürdal, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu, seramik ve sanat tarihi alanında çalışmalar yürüten Özgür Ceren Can, özel çocuklara yönelik radyo ve televizyon öğretmeni Deniz Yıldırım, yönetmen Alper Kaya, gazetemiz yazarı Mustafa Balbay, Ankara Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülend Yahnici, iş insanı Salih Şerbetçi ve ortopedik engelli sporcu Ayhan Metin “yaşayan değerler” kapsamında ödüllendirildi.

Programda ayrıca Kardelen Sanat Derneği bünyesinde üretimlerini sürdüren isimler de ödüle layık görüldü. TRT THM sanatçısı ve yazar Neşe Dilekcioğlu, şair-yazar Yusuf Ziya Leblebici, Türk Halk Müziği sanatçıları Yağmur Yalçın ve Volkan Dilek ile bestekâr ve müzisyen Mümtaz İster de program kapsamında ödül alan isimler arasında yer aldı.

Bülent İşbilen'in şefliğini yaptığı SERÇEV Korosu, Çiğdem Gürdal, TRT Ankara Radyosu THM Sanatçısı ve Kardelen Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Neşe Dilekçioğlu, Mümtaz İster ve Volkan Dilek’in canlı performansları da beğeniyle izlendi.