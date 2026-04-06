Ankara Öykü Günleri’nde bu yıl ana izlek ekoloji

Ankara’nın köklü edebiyat buluşmalarından biri olan Ankara Öykü Günleri, bu yıl ekoloji teması etrafında şekillenen programıyla dikkat çekiyor. 23’üncüsü düzenlenen etkinlik, 2 Nisan Perşembe akşamı Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde başladı. Açılış, Sabahattin Ali Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Günce Yalınkılıç’ın sunumuyla yapılan gecede Yaşar Seyman, Metin Turan, Mustafa Coşar ve Mahmut Ölmez konuşmacı olarak yer aldı. Program, “Bozkırın Avazı, Anadolu’dan Hikâyeli Türküler” konseriyle devam etti. Cenk Güray koordinatörlüğündeki konserde Anadolu Müzik Kültürleri Derneği Bağlama Akademisi sanatçıları sahne aldı.

Bu yılki programın merkezinde doğa var; ama burada ele alınan mesele yalnızca çevre sorunlarıyla sınırlı değil. Etkinlik, insanın doğayla kurduğu ilişkinin nasıl değiştiğini, bu değişimin edebiyata nasıl yansıdığını ve anlatının bugün nasıl yeni bir duyarlılık alanı açabileceğini tartışmaya açıyor. Açılışta Metin Turan’ın kullandığı “Ekolojik kriz aynı zamanda bir anlam krizidir” cümlesi de, programın genel yönünü açıkça ortaya koyuyor. Öykü Günleri, bu yıl tam da bu noktadan hareketle doğayı bir arka plan değil, edebiyatın asli unsurlarından biri olarak yeniden gündeme getiriyor.

Geride kalan ilk günlerde bu yaklaşım programın başlıklarına da yansıdı. 3 Nisan Cuma günü düzenlenen oturumlarda Osman Şahin öykücülüğünde doğanın görünümleri, genç öykücülükte doğanın kurgulanışı, ekoeleştiri ile distopya tartışmaları ve Sait Faik’in öykücülüğünde çevreci eleştirel bakış ele alındı. 4 Nisan Cumartesi günü çağdaş İran öykücülüğünde çevreci duyarlılık, Yaşar Kemal’in Deniz Küstü romanı, Halikarnas Balıkçısı ve Bilge Karasu üzerine sunumlar yapıldı. 5 Nisan Pazar günü ise Cevat Şakir’in öykülerinde doğanın kişileştirilmesi, çağdaş Türk şiirinde çevreci düşünüş ve Yaşar Kemal tanıklığı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

7 Nisan Salı günü “Doğa ve Direniş Öyküleri” başlıklı oturumda Özer Akdemir konuşacak, moderatörlüğü Cihan Coruk üstlenecek. 8 Nisan Çarşamba akşamı Lydia Davis, Cevat Şakir, Halikarnas Balıkçısı ve çağdaş Rus edebiyatı çevresinde yeni oturumlar düzenlenecek. 9 Nisan Perşembe akşamı Düşkapanı Sanat Merkezi’nde “Eyvan Türküleri” konseri gerçekleştirilecek. 10 Nisan Cuma günkü kapanışta ise Dostoyevski’nin tabiat anlayışından Goethe ve Yaşar Kemal’e, oradan da Oktay Rifat’ın şiirine uzanan bir içerik izleyiciyle buluşacak.

Öykü Günleri’nin bu yılki çerçevesi, öyküyü yalnızca estetik bir tür olarak değil, çağın meselelerine temas eden canlı bir alan olarak ele alıyor. Doğanın, belleğin, direnişin ve dilin aynı başlık altında buluştuğu program, edebiyatın hayattan kopuk değil, tam tersine hayatın içinden konuşan bir güç olduğunu yeniden hatırlatıyor. Bu yönüyle 23. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, yalnızca edebiyat çevrelerinin değil, günümüzün kültürel ve toplumsal tartışmalarını izleyen herkesin ilgisini hak eden bir buluşmaya dönüşüyor.