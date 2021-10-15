Ankara’da festival heyecanı başladı!

15 Ekim 2021 Cuma, 00:00

Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı (Dünya KİV) tarafından 4-12 Kasım tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda düzenlenecek 32. Ankara Film Festivali’nde yarışma heyecanı yaşayacak filmler belli oldu.

Akademisyenler Fulten Larlar ile İclal Can Gürbüz ve Dünya KİV Başkanı İrfan Demirkol’dan oluşan ön seçici kurul Ulusal Uzun Film Yarışması’na başvuran 55 film arasından yarışacak 10 filmi belirledi. Değerlendirme sonucu; Emre Kayiş yönetmenliğindeki “Anadolu Leoparı”, Fikret Reyhan imzalı “Çatlak”, Erdem Tepegöz’ün yönettiği “Gölgeler İçinde”, Selman Nacar’ın yönettiği “İki Şafak Arasında”, Erkan Tahhuşoğlu imzalı “Koridor”, Muhammet Çakıral’ın yönettiği “Lacivert Gece”, Ferit Karahan’ın yönettiği “Okul Tıraşı”, Aydın Orak’ın yönettiği “Sabırsızlık Zamanı”, Çağıl Bocut’un yönettiği “Sardunya” ve Tufan Taştan’ın yönettiği “Sen Ben Lenin” adlı filmler Ulusal Uzun Film Yarışması’nda yarışacak.

Okul Tıraşı



BÜYÜK ÖDÜL 50 BİN TL

50 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü ve ilk filmlere verilen 20 bin TL değerindeki Mahmut Tali Öngören En İyi İlk Film Ödülü’nün de yer aldığı 12 kategoride ödüllere akademisyen ve medya sanatçısı Andreas Treske, sanat yönetmeni Meral Efe Yurtseven, oyuncu Selen Uçer, yönetmen Seren Yüce ile yazar ve yönetmen Vecdi Sayar’dan oluşan ana jüri karar verecek.

Kısa metrajlar...

Kısa Film Yarışmasına seçilen 15 film, oyuncu Alican Yücesoy, senarist ve yönetmen Banu Sıvacı ile senarist, yönetmen Müfit Can Saçıntı’dan oluşan ana jüri tarafından değerlendirilecek. Ödül 10 bin TL. Yarışacak filmler şöyle: Aynı Gecenin Laciverti / Nuri Cihan Özdoğan, Belki Bir Gün Gideriz / İnan Erbil, Binbir Gece / Mahsum Taşkın, Bir Annenin Sonatı / Fehmi Öztürk, Buz İçin Çığlık / Emir Aytemür, Güzel Havalar / Okan Aygün, Hasat / Ömer Faruk Yardımcı, Hemnefes / Abdullah Şahin, İnşaattaki / Doğan Belge, Konsensüs / İlker Köklük, Med Cezir Tango / Meriç Atalar-Isabel Loyer, Plastik Rüya / Merve Bozcu, Stiletto / Can Merdan Doğan, Teslimat / Doğuş Özokutan, Yara / Onur Güler.

Belgeseller...

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda belgesel yönetmeni Güliz Sağlam, belgesel yönetmeni Mustafa Ünlü ile akademisyen Özgür Yaren’den oluşan ana jüri 20 bin TL değerindeki En İyi Belgesel Ödülü’nün sahibini belirleyecek. Araya Korona Girmeseydi... / Zafer Sevener-Sibel Sümer, Baba Ne Oldu? / Fevzi Baran, Bekleyiş / Aslı Akdağ, Doğu’nun Işığı / Mehmet Emin Öztürk, Habitus of Self “alçak sesle” / Kurtuluş Özgen, Haymatlos / Mustafa Aydın, Merhaba Canım / Ulaş Tosun, Muhtaç / Mehmet Emre Battal, Sıcak Yatak / Doğuş Algün, Tipi / Metin Avdaç, Yaramaz Çocuklar / Ahmet Necdet Çupur.