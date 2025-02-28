Ankara’da gençlerin oluşturduğu müzik grubu: ‘Kaleska’

Yayınlanma: 28.02.2025 - 10:49

Güncelleme: 28.02.2025 - 10:49

Ankara’da 3’ü üniversite öğrencisi olan 4 gencin birleşerek kurduğu yeni müzik grubu ‘Kaleska’, sahne almaya başladı. Öğrenimlerine ve geçimlerine destek olması amacıyla kurdukları grupla Ankara’nın çeşitli mekanlarında müzik yapan grup, vokal ve elektro gitarda Yiğit Arslan, bass gitarda Mustafa Volkan Yalçın, klavyede Buğra Enhar Elbir, bateride Emir Yaman Gazaz ile performans gösteriyor. Hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden grubun kurucularından Yiğit Arslan, kuruluş aşamalarını ve karşı karşıya kaldıkları engelleri Cumhuriyet’e anlattı.

‘KARİYER YOLCULUĞUMUZU TEMSİL EDİYOR’

Bir arkadaşı aracılığıyla bass gitarist olan Mustafa Volkan Yalçın ile tanıştığını belirten Yiğit Arslan, grubu kurmaya birlikte başladıklarını belirtti. İlk hedeflerinin sahne almak, ekonomik olarak rahatlamak olduğunu söyleyen Arslan, aylar süren bir gelişim aşamasının ardından şans eseri Buğra Enhar Elbir ve Emir Yaman Gazaz ile tanışarak grubun tamamlandığını söyledi. Grubun isminin nereden geldiğine ilişkin sorduğumuz soruya da yanıt veren Arslan, ünlü bir sanatçının bir şarkısında geçen “Kaleska” kelimesinin kulaklarına hoş geldiğini anlattı. Arslan, “Üstü açık gezinti arabası” anlamına gelen kaleska kelimesinin kariyer yolculuklarını temsil ettiğini belirtti. Böylelikle bir şarkı sözünden, birliktelik ortaya çıktı.

‘SAHNELERİN GAZABINA UĞRADIK’

Provalar için gittikleri stüdyolarda saatlik olarak masraf ettiklerini söyleyen Arslan, okullarının yoğunluğundan kaynaklı olarak yaklaşık 2 ay kadar prova almakta zorlandıklarını belirtti. Buna karşın repertuarlarını genişletmeyi başardıklarını ifade eden Arslan, sahne almaya başladıkları andan itibaren yaşadıkları sorunlara dikkat çekti.

Arslan, “Piyasada herkes kendi derdinde. Mekan sahipleri, senin nasıl çaldığını çok az umursuyorlar. Asıl dertleri, ne kadar para kazandırabileceğin. Bütün olayın para olduğunu tahmin ediyorduk, ama bu kadar olduğunu bilemedik. Özellikle sahne sonrasında hak ettiğimiz parayı alma konusunda zor zamanlar yaşıyoruz. En azından masraflarımızı karşılama için para kazanmak durumundaydık, kazandık da. Ama bazı çıktığımız sahnelerin parasını alamadık. Aslında biraz sahnelerin gazabına uğradık. Piyasayla tanışmış olduk. Biz birkaç aydır aktif sahne alıyoruz. Her sahnede kendimizi geliştiriyoruz, daha da iyi oluyoruz. Bu bizi teşvik etse de, hakkımızı alamamak bizi üzüyor ve mental açıdan geri itiyor” dedi.

Arslan, grup olarak hedeflerinin “başarılı ve Ankara’da iyi bilinen bir grup olmak” olduğunu da sözlerine ekledi.