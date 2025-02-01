Ankara’da Lied Konseri: Unutulmaz Bir Müzik Deneyimi
Ankara Devlet Opera ve Balesi, müzikseverleri büyüleyici bir geceye davet ediyor. 2 Şubat 2025 Pazar günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara’daki Bankkart Mavi Salon’da gerçekleşecek Lied Konseri, klasik müziğin en özel eserlerini dinleyicilerle buluşturacak
Konserde, tenor Roman Shulakov, bariton Arda Aktar ve piyanist Hande Uçar Yanç sahne alacak. Sanatçılar, romantik dönem eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvar sunarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, opera ve klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.
Ankara’da sanat dolu bir akşam geçirmek isteyenler için Lied Konseri, kaçırılmayacak bir deneyim olmaya aday!
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