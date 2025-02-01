Ankara’da Lied Konseri: Unutulmaz Bir Müzik Deneyimi

Yayınlanma: 01.02.2025 - 17:15

Güncelleme: 01.02.2025 - 17:15

Konserde, tenor Roman Shulakov, bariton Arda Aktar ve piyanist Hande Uçar Yanç sahne alacak. Sanatçılar, romantik dönem eserlerinden oluşan seçkin bir repertuvar sunarak izleyicilere duygu dolu anlar yaşatacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlenen bu özel etkinlik, opera ve klasik müzik tutkunları için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Ankara’da sanat dolu bir akşam geçirmek isteyenler için Lied Konseri, kaçırılmayacak bir deneyim olmaya aday!