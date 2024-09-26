Ankara’da özel tiyatrolar yeni sezona Kuğulu Park’ta 'merhaba' diyecek

Yayınlanma: 26.09.2024 - 16:37

Güncelleme: 26.09.2024 - 16:37

Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, 29 Eylül 2024 Pazar günü 12.00-18.00 saatleri arasında Kuğulu Park’ta gerçekleşecek. Ankara’nın simge mekanlarından biri olan Kuğulu Park, tiyatroseverleri ve sanatçılarla buluşturacak. Etkinlik kapsamında, AnTiYap üyesi 19 özel tiyatro, yeni sezondaki oyunlarından kısa bölümler sergileyerek seyircilerine bir ön gösterim sunacak. Programda 8 çocuk oyunu, 11 yetişkin oyunu ve bir dans grubunun performansı yer alacak. Ankaralı tiyatrocular, hem çocuklar hem de yetişkinler için hazırlanan bu özel gösterimlerle sezonu coşkuyla açacak. AnTiYap Başkanı Ali Nihat Yavşan, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, “Ankaralılara, yerli ve yabancı yazarların eserlerinden tadımlık gösteriler sunacağız. Bu etkinlik, seyircilerin yeni sezonda hangi oyunları izleyeceklerine karar vermelerine yardımcı olacak. Amacımız, önümüzdeki yıllarda Ankara’nın tüm tiyatrolarını bu etkinliğe katmak. ‘Veee perde’ etkinliği Ankara’nın tiyatro menüsü olacak,” dedi. Yavşan, tüm tiyatroseverleri ve meraklıları bu etkinliğe davet ederek, şehirdeki tiyatrolarla dayanışma içinde olmaya çağırdı. Ankara’da tiyatroseverler için özel bir buluşma noktası olacak “veee perde” etkinliği, tiyatro sanatına olan ilgiyi artırmayı ve başkentteki sanatsal çeşitliliği kutlamayı hedefliyor.