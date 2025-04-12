Ankaralı fotoğrafçılardan sempozyum: 'Görüntü ve gerçeklik arasındaki ilişki'

Yayınlanma: 12.04.2025 - 12:20

Güncelleme: 12.04.2025 - 12:20

Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) Günleri “Görüntü ve Gerçeklik” temasıyla başladı. 11-13 Nisan tarihlerinde 9. Uluslararası Fotoğraf Sempozyumu ile 8-20 Nisan tarihleri arasında ise Uluslararası 8. Kısa Film Festivali kapsamında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve şehrin farklı kültür sanat kurumlarına yayılan etkinlikleri ile başkentli sanatseverler fotoğraf ve kısa film gösterimlerini görebilecek.

GÖRÜNTÜ VE GERÇEKLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ

AFSAD Günleri açılış töreninde konuşan AFSAD Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Vardar, tüm aya yayılan etkinliklerle kapsamlı bir program hazırladıklarına dikkat çekerek, "Dijitalleşme, yapay zekâ ve bunlarla yakından ilişkili olan görüntü üretimi ile gerçeklik kavramının, günümüzde sık sık gündem olduğu hepimizin malumudur. “Görüntü” ve “Gerçeklik” arasındaki ilişki, sadece felsefenin değil bilimin, sanatın ve hatta günlük yaşamımızın da temel bir sorunsalı olmuştur. Uluslararası 9. Fotoğraf Sempozyumu’nda “Görüntü ve Gerçeklik” ana temasıyla “Gerçeklik Bunun Neresinde?” sorusuna cevap arayacağız. Sempozyumun “görüntü” ile “gerçeklik” arasındaki bu iç içe geçmiş bağlarını çözümlemek için, sizlere farklı bakış açıları sunacağına inanıyoruz" dedi.

“FOTOĞRAF YENİDEN DOĞABİLEN BİR ARAÇ”

AFSAD Günleri Düzenleme Kurulu Başkanı Gülser Günaydın ise fotoğrafın artık daha erişilebilir olduğuna vurgu yaparak,“Fotoğraf, yeniden doğabilen bir araçtır. Kabuğu değiştikçe, fotoğrafın kendisi de gençliğini ve çağdaşlığını koruyor. 150 yılı aşkın bir süredir, fotoğrafın temel görevi dünyayı belgelemekti. Ama artık daha bağımsız, daha özerk" diye konuştu.



