Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden 'Sevgililer Günü Konseri'...
Antalya Devlet Opera ve Balesi 13 Şubat saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde "Sevgililer Günü Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) "Sevgililer Günü Konseri"ni sanatseverlerin beğenisine sunacak.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, konser programı 13 Şubat saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Piyanist Anna Tepretmez'in eşlik edeceği konserde, soprano Burcu Kuru ve Esra Serbest, mezzosoprano Pınar Tekol, tenor Enis Ok ve bas Yalçın Ünsal solist olarak sahne alacak.
Konserde, klasik ve çağdaş eserlerden oluşan seçkin bir repertuvar sanatseverlerle buluşacak.
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