Eşe, sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
Sevgililer Günü, aynı zamanda hayatınızdaki o özel kişiye olan derin sevginizi ve şefkatinizi ifade etme günüdür. İşte eşinize veya sevgilinize gönderebileceğiniz romantik Sevgililer Günü mesajları...
14 Şubat Sevgililer Günü'nde duygularını dile getirmek isteyen veya hediyelerini anlamlı bir notla vermek isteyenler, Sevgililer Günü mesajları örneklerini inceliyor. İşte eşe, sevgiliye gönderilebilecek anlamlı 14 Şubat Sevgililer Günü mesajları...
14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI
- "Seninleyken asla sıkıcı bir an olmuyor. Seninle olduğum her yer evimdir."
- "Ve eğer yıldızlar ölürse, sen ve ben kendi ışığımızı kendimiz yaratacağız."
- "Her günü seninle bir hediye olarak görüyorum."
- "Seninle tanışana kadar aşkın ne olduğunu hiç bilmiyordum. Günümüz kutlu olsun."
- "Tanıdığım en güzel kadının Sevgililer Günü kutlu olsun. Seni seviyorum ve bizi seviyorum."
- "Her aşk şarkısı seninle ilgilidir. "
- "Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera kattığın için teşekkür ederim. Seni seviyorum."
- "En iyi arkadaşıma aşık olduğum için çok şanslıyım."
- "Sevmek sadece birbirine bakmak değil, aynı yöne bakmaktır."
- "Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum. "
- "Hayatımın aşkıyla geçirdiğim bir Sevgililer Gününe daha ve daha nicelerine."
- "Hayallerimin kadınının Sevgililer Günü kutlu olsun."
- "Bugün olduğum kişi olmamın sebebi sensin. Ailemiz için yaptığınız her şey için teşekkür ederiz."
- "Sen benim en iyi arkadaşımsın, ortağımsın ve ruh eşimsin. Seni seviyorum."
- "Eşim diyebilecek kadar şanslı olduğum en muhteşem kadının Sevgililer Günü kutlu olsun."
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'lilere ve Tarkan'a küfürler yağdırdı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Milyon dolarlık vurgunda yeni gelişme!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- FETÖ medya yapılanması davasında karar!
- Dünya'nın en derin noktasında 'rahatsız edici' keşif!
- İYİ Parti'nin aday tanıtım toplantısı karıştı!
- İliç maden faciasında yeni gelişme!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Kanal İstanbul imar planı iptal edildi