Sofya Opera ve Balesi'nin Türkiye turnesi: 'Tosca', İstanbul'da unutulmaz bir geceye imza attı

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:10

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:10

Bulgaristan'ın Sofya Opera ve Balesi (SOBH) tarafından sahnelenen ve opera sanatının önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen "Tosca" operası, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. SOBH tarafından düzenlenen "Bulgaristan Türkiye'yi Kutluyor: Cumhuriyet'in Yüzüncü Yılı Kutlu Olsun" isimli turne kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Mustafa Zeki Sarıbekir ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

Büyükelçi Tcholakov, etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada, İtalyan besteci Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasının, Atatürk'ün Sofya yıllarındaki izlerine duygusal ve sembolik bir yolculuk olduğunu vurguladı. Ayrıca, 2023'ün Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgar-Türk dostluğu açısından sembolik bir yıl olduğunu belirterek, iki ülke arasında iddialı bir kültür sezonunun inşa edildiğini ifade etti.

"Tosca" operasının müzik direktörlüğünü Bulgaristan ve Türkiye çifte vatandaşlığına sahip Sunay Muratov üstlenirken, başrollerde Radostina Nikolaeva (Floria Tosca), Kostadin Andreev (Mario Cavaradossi) ve Ionut Pascu (Baron Scarpia) yer aldı.

"Tosca" operası, 1913-1915 döneminde Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da askeri ataşe olarak bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sık sık izlediği ve en sevdiği operalardan biri olarak biliniyor. Bu özel etkinlik, kültürel bir köprü kurarak Türk ve Bulgar sanatseverleri bir araya getirdi.